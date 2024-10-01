İran’ın İsrail Saldırısı: Füzeler KKTC’den de Görüldü

İran, bu akşam saatlerinde İsrail topraklarına füze saldırısı düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran’ın saldırısında İsrail topraklarına birçok füzenin düştüğü yer aldı. Ayrıca İran’ın füzeleri, KKTC’den de görüldü.