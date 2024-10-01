Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İran’ın İsrail Saldırısı: Füzeler KKTC’den de Görüldü

İran’ın İsrail Saldırısı: Füzeler KKTC’den de Görüldü

KKTC
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.10.2024 - 23:38

İran, bu akşam saatlerinde İsrail topraklarına füze saldırısı düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran’ın saldırısında İsrail topraklarına birçok füzenin düştüğü yer aldı. Ayrıca İran’ın füzeleri, KKTC’den de görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İsrail’in Lübnan’a saldırması ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesi sonrasında İran balistik füzelerle İsrail’i hedef aldı.

İsrail’in Lübnan’a saldırması ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesi sonrasında İran balistik füzelerle İsrail’i hedef aldı.

İran cephesiden yapılan açıklamada, saldırıda toplam 500 adet füzenin İsrail topraklarındaki kritik hedeflere ateşlendiği duyuruldu.

İran cephesiden yapılan açıklamada, saldırıda toplam 500 adet füzenin İsrail topraklarındaki kritik hedeflere ateşlendiği duyuruldu.

İran’ın füze saldırısından görüntüler 👇

Öte yandan İran’ın İsrail’e gönderdiği füzeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gözlemlendi.

Öte yandan İran’ın İsrail’e gönderdiği füzeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gözlemlendi.

KKTC’de yaşayanların paylaştığı videolarda, İsrail’e doğru giden füzeler net bir şekilde görüldü.

KKTC’de yaşayanların paylaştığı videolarda, İsrail’e doğru giden füzeler net bir şekilde görüldü.

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın