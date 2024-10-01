İran’ın İsrail Saldırısı: Füzeler KKTC’den de Görüldü
İran’ın İsrail Saldırısı: Füzeler KKTC’den de Görüldü
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İsrail’in Lübnan’a saldırması ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmesi sonrasında İran balistik füzelerle İsrail’i hedef aldı.
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İran cephesiden yapılan açıklamada, saldırıda toplam 500 adet füzenin İsrail topraklarındaki kritik hedeflere ateşlendiği duyuruldu.
Öte yandan İran’ın İsrail’e gönderdiği füzeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gözlemlendi.
KKTC’de yaşayanların paylaştığı videolarda, İsrail’e doğru giden füzeler net bir şekilde görüldü.
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