İran’ın İsrail’e Füze Saldırısı: Hangi Ülke, Nasıl Tepki Verdi?

İran, akşam saatlerinde İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi. İran’dan yapılan açıklamada, 500 adet balistik füzenin İsrail topraklarına ateşlendiği duyuruldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, füzelerin çoğunun İsrail topraklarına düştüğü görüldü. Orta Doğu’da hareketli gecenin ardından hangi ülke ne tepki verdi? Detaylar haberimizde…