İran’ın İsrail’e Füze Saldırısı: Hangi Ülke, Nasıl Tepki Verdi?
İran’ın İsrail’e Füze Saldırısı: Hangi Ülke, Nasıl Tepki Verdi?
İran, akşam saatlerinde İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi. İran’dan yapılan açıklamada, 500 adet balistik füzenin İsrail topraklarına ateşlendiği duyuruldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, füzelerin çoğunun İsrail topraklarına düştüğü görüldü. Orta Doğu’da hareketli gecenin ardından hangi ülke ne tepki verdi? Detaylar haberimizde…
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İsrail’in Gazze’de yaptığı katliam sonrasında Lübnan’a saldırması ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı hava saldırısında öldürmesi Orta Doğu’da yeni savaş başlamasına neden oldu.
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İran, bu akşam saatlerinde Hamas’ın öldürülen lideri Haniye ve Nasrallah’ın intikamı için İsrail’e füze saldırısı düzenledi.
İran cephesi, toplam 500 tane balistik füze atıldığını açıkladı ve İsrail’in karşılık vermesi halinde devamının geleceğini duyurdu.
Saldırının hedefindeki İsrail ise Gazze’de 50 bine yakın sivili öldürdüğünü unutarak İran’ın saldırılarının sivil halkı öldürmeye yönelik olduğunu açıkladı.
İsrail ayrıca “karşılık vereceğiz” derken, “”Bu akşam Orta Doğu’da birçok bölgede hava kuvvetlerimiz etkili olacak” açıklaması yaptı.
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Ürdün ve Irak, saldırının başladığı anlarda hava sahalarını kapattığını duyurdu.
ABD cephesinden gelen ilk açıklama ise “Olayları izliyoruz” oldu.
Ayrıca ABD Başkanı Biden’ın, bölgede bulunan ABD askerlerine İran’ın füzeleri için hava savunma sistemlerini kullanılmasının emrini verdiği iddia ediliyor.
Birleşmiş Milletler’in İran’ın tepkisi sonrasında ilk açıklaması ise “Kaygılıyız” oldu.
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