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İran’ın Füze Saldırısında Çalışmayan İsrail’in Demir Kubbesi Gündem Oldu

İran’ın Füze Saldırısında Çalışmayan İsrail’in Demir Kubbesi Gündem Oldu

İran İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.10.2024 - 21:25

İran, akşam saatlerinde İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi. İran’dan yapılan açıklamada, İsrail topraklarına yüksek isabetle 500 füze gönderildiği duyuruldu. Sosyal medyada İran’ın gönderdiği füzelerin İsrail’e düşme anına dair birçok video paylaşılırken, İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin etkisiz kaldığı dikkatlerden kaçmadı.

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İran, Haniye ve Hasan Nasrallah’ın intikamı için İsrail’e füze saldırısı düzenledi.

İran, Haniye ve Hasan Nasrallah’ın intikamı için İsrail’e füze saldırısı düzenledi.

Toplamda 500 balistik füzenin atıldığı saldırıda, İsrail’in birçok ilinde düşen füzelerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Toplamda 500 balistik füzenin atıldığı saldırıda, İsrail’in birçok ilinde düşen füzelerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Füzelerin görüntüleri 👇

İsrail’in Demir Kubbe olarak bilinen hava savunma sisteminin saldırıda sınıfta kalması ve çalışmaması ise sosyal medyada gündem oldu.

İsrail’in Demir Kubbe olarak bilinen hava savunma sisteminin saldırıda sınıfta kalması ve çalışmaması ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte Demir Kubbe ile ilgili yapılan bazı paylaşımlar 👇

İşte Demir Kubbe ile ilgili yapılan bazı paylaşımlar 👇

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twitter.com
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twitter.com

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