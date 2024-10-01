İran’ın İsrail’e Saldırısı Anında Düşen Bir Füze Araç İçinden Kameralara Yansıdı
İran’ın İsrail’e Saldırısı Anında Düşen Bir Füze Araç İçinden Kameralara Yansıdı
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Füze saldılarılarından yeni bir görüntü gündeme geldi. Bir araç trafikte seyrederken hemen ilerisine düşen füze sonucu araçtakiler için büyük korku yaşandı.
İşte o anlar 👇
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