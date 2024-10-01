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İran’ın İsrail’e Saldırısı Anında Düşen Bir Füze Araç İçinden Kameralara Yansıdı

İran’ın İsrail’e Saldırısı Anında Düşen Bir Füze Araç İçinden Kameralara Yansıdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 22:32

Geçtiğimiz gece İsrail’in, Lübnan’a kara harekatı başlatmasıyla dünyanın gündemi bu yöne çevrildi. Bugün ise İran, İsrail’e balistik füze saldırısı gerçekleştirdi.

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Füze saldılarılarından yeni bir görüntü gündeme geldi. Bir araç trafikte seyrederken hemen ilerisine düşen füze sonucu araçtakiler için büyük korku yaşandı.

Füze saldılarılarından yeni bir görüntü gündeme geldi. Bir araç trafikte seyrederken hemen ilerisine düşen füze sonucu araçtakiler için büyük korku yaşandı.

O anlar cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

İşte o anlar 👇

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