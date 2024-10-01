İstanbul Havalimanı'nda Hareketli Anlar: Ülkeden Kaçan Lübnanlılar Türkiye'ye Geliyor
İstanbul Havalimanı'nda Hareketli Anlar: Ülkeden Kaçan Lübnanlılar Türkiye'ye Geliyor
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İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Lübnan'ın güneyinde "Kuzeyin Okları Operasyonu" adıyla karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.
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İsrail'in hem hava hem de kara saldırısı sonrası Lübnanlılar ülkeyi terk etmeye başladı. Lübnanlıların ilk rotası Türkiye oldu.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'u terk edenler, seferlerine devam eden Ortadoğu Havayolları'nın İstanbul uçuşlarıyla Türkiye'ye geliyor. İstanbul'a gelen Lübnanlılar buradan da Avrupa'da bulunan yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor.
Saldırı sonrası ülkesinden kaçıp istanbul'a gelen bir Lübnanlı, “Lübnan şu an çok kötü durumda. Son birkaç gündür Beyrut'ta çok sayıda patlama oluyor. İnsanlar dehşet içerisinde olup biteni izliyor. Ülkemiz için uluslararası yardıma ve dualara ihtiyacımız var" dedi.
İstanbul'a gelen Lübnanlı gazeteci Lina Jihaab, son durumun iyi olmadığını ve birkaç güvenli bölgenin kaldığını söyledi. “Herkesin bildiği gibi Lübnan'da birkaç güvenli bölge var'' diyen Lina Jihaab, sözlerine şöyle devam etti: ''Ben orada yaşamama rağmen İstanbul'a gelmeyi tercih ettim. Burada birkaç gün kalıp olup biteni televizyondan takip edeceğim. İnşallah Lübnan ordusu ülkede her yerde olur, bizde geri döneriz. Bizde Lübnan'ın Dünyadaki ülkeler gibi güvenli bir ülke olmasını istiyoruz."
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İşte o anlar:
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