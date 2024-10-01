Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İstanbul Havalimanı'nda Hareketli Anlar: Ülkeden Kaçan Lübnanlılar Türkiye'ye Geliyor

İstanbul Havalimanı'nda Hareketli Anlar: Ülkeden Kaçan Lübnanlılar Türkiye'ye Geliyor

İsrail Lübnan istanbul havalimanı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.10.2024 - 11:28

İsrail, hem havadan hem de karadan Lübnan'ı işgal etmeye başladı. Saldırılar sonrası Lübnanlılar soluğu İstanbul Havalimanı'nda aldı. Ülkeden kaçıp İstanbul'a gelen Lübnanlılar “Uluslararası yardıma ve dualara ihtiyacımız var' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Lübnan'ın güneyinde "Kuzeyin Okları Operasyonu" adıyla karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Lübnan'ın güneyinde "Kuzeyin Okları Operasyonu" adıyla karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Saldırının detayları haberimizde...

İsrail'in hem hava hem de kara saldırısı sonrası Lübnanlılar ülkeyi terk etmeye başladı. Lübnanlıların ilk rotası Türkiye oldu.

İsrail'in hem hava hem de kara saldırısı sonrası Lübnanlılar ülkeyi terk etmeye başladı. Lübnanlıların ilk rotası Türkiye oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u terk edenler, seferlerine devam eden Ortadoğu Havayolları'nın İstanbul uçuşlarıyla Türkiye'ye geliyor. İstanbul'a gelen Lübnanlılar buradan da Avrupa'da bulunan yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u terk edenler, seferlerine devam eden Ortadoğu Havayolları'nın İstanbul uçuşlarıyla Türkiye'ye geliyor. İstanbul'a gelen Lübnanlılar buradan da Avrupa'da bulunan yakınlarının yanına gitmeye hazırlanıyor.

Saldırı sonrası ülkesinden kaçıp istanbul'a gelen bir Lübnanlı, “Lübnan şu an çok kötü durumda. Son birkaç gündür Beyrut'ta çok sayıda patlama oluyor. İnsanlar dehşet içerisinde olup biteni izliyor. Ülkemiz için uluslararası yardıma ve dualara ihtiyacımız var" dedi.

Saldırı sonrası ülkesinden kaçıp istanbul'a gelen bir Lübnanlı, “Lübnan şu an çok kötü durumda. Son birkaç gündür Beyrut'ta çok sayıda patlama oluyor. İnsanlar dehşet içerisinde olup biteni izliyor. Ülkemiz için uluslararası yardıma ve dualara ihtiyacımız var" dedi.

İstanbul'a gelen Lübnanlı gazeteci Lina Jihaab, son durumun iyi olmadığını ve birkaç güvenli bölgenin kaldığını söyledi. “Herkesin bildiği gibi Lübnan'da birkaç güvenli bölge var'' diyen Lina Jihaab, sözlerine şöyle devam etti: ''Ben orada yaşamama rağmen İstanbul'a gelmeyi tercih ettim. Burada birkaç gün kalıp olup biteni televizyondan takip edeceğim. İnşallah Lübnan ordusu ülkede her yerde olur, bizde geri döneriz. Bizde Lübnan'ın Dünyadaki ülkeler gibi güvenli bir ülke olmasını istiyoruz."

İstanbul'a gelen Lübnanlı gazeteci Lina Jihaab, son durumun iyi olmadığını ve birkaç güvenli bölgenin kaldığını söyledi. “Herkesin bildiği gibi Lübnan'da birkaç güvenli bölge var'' diyen Lina Jihaab, sözlerine şöyle devam etti: ''Ben orada yaşamama rağmen İstanbul'a gelmeyi tercih ettim. Burada birkaç gün kalıp olup biteni televizyondan takip edeceğim. İnşallah Lübnan ordusu ülkede her yerde olur, bizde geri döneriz. Bizde Lübnan'ın Dünyadaki ülkeler gibi güvenli bir ülke olmasını istiyoruz."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
49
10
4
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın