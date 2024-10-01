İstanbul Havalimanı'nda Hareketli Anlar: Ülkeden Kaçan Lübnanlılar Türkiye'ye Geliyor

İsrail, hem havadan hem de karadan Lübnan'ı işgal etmeye başladı. Saldırılar sonrası Lübnanlılar soluğu İstanbul Havalimanı'nda aldı. Ülkeden kaçıp İstanbul'a gelen Lübnanlılar “Uluslararası yardıma ve dualara ihtiyacımız var' dedi.