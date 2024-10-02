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AK Parti'de Deprem: 4 Başkan Görevden Alındı

AK Parti'de Deprem: 4 Başkan Görevden Alındı

Bodrum AK Parti datça
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.10.2024 - 08:23

Seçim sonrası AK Parti'de sular durulmadı. Görevden almalar, istifalar peş peşe yaşanırken, genel merkez 4 ilçe başkanı için harekete geçti. Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; genel merkezin kararıyla Bodrum, Datça, Marmaris ve Dalaman başkanlarının istifaları istendi.

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Muğla’da iki hafta önce de Milas İlçe Başkanı Emin Çelik görevden alınmış, yerine il Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçal Doğru atanmıştı.

Muğla’da iki hafta önce de Milas İlçe Başkanı Emin Çelik görevden alınmış, yerine il Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçal Doğru atanmıştı.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; AK Parti genel merkezi tarafından Bodrum, Datça, Marmaris ve Dalaman ilçe başkanlarının istifaları istendi. Yıl sonuna kadar yapılması planlanan ilçe kongrelerine önümüzdeki günlerde atanacak yeni başkan ve yönetimleriyle gidileceği öğrenildi.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; AK Parti genel merkezi tarafından Bodrum, Datça, Marmaris ve Dalaman ilçe başkanlarının istifaları istendi. Yıl sonuna kadar yapılması planlanan ilçe kongrelerine önümüzdeki günlerde atanacak yeni başkan ve yönetimleriyle gidileceği öğrenildi.

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