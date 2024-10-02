AK Parti'de Deprem: 4 Başkan Görevden Alındı
AK Parti'de Deprem: 4 Başkan Görevden Alındı
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Muğla’da iki hafta önce de Milas İlçe Başkanı Emin Çelik görevden alınmış, yerine il Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçal Doğru atanmıştı.
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Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; AK Parti genel merkezi tarafından Bodrum, Datça, Marmaris ve Dalaman ilçe başkanlarının istifaları istendi. Yıl sonuna kadar yapılması planlanan ilçe kongrelerine önümüzdeki günlerde atanacak yeni başkan ve yönetimleriyle gidileceği öğrenildi.
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