AK Parti'de Deprem: 4 Başkan Görevden Alındı

Seçim sonrası AK Parti'de sular durulmadı. Görevden almalar, istifalar peş peşe yaşanırken, genel merkez 4 ilçe başkanı için harekete geçti. Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; genel merkezin kararıyla Bodrum, Datça, Marmaris ve Dalaman başkanlarının istifaları istendi.