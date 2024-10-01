Kayıp Üniversiteli Rojin'i Arama Çalışmaları 4'üncü Gününde: Cep Telefonu ve Eşyaları Bulunmuştu
Kayıp Üniversiteli Rojin'i Arama Çalışmaları 4'üncü Gününde: Cep Telefonu ve Eşyaları Bulunmuştu
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı ve bir daha haber alınamadı. Rojin Kabaiş için arama çalışmaları 4'üncü günde devam ederken, Van Gölü sahilinde yapılan aramada Rojin'e ait cep telefonu ve eşyaları bulunmuştu.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.
Rojin Kabaiş, o gece yurda geri dönmedi. Bunun üzerine Rojin Kabaiş'in arkadaşları endişe etti ve polise haber verdi. Polisin araştırmasında Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30'da Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.
28 Eylül'de Kabaiş'in arkadaşlarının, Van Gölü sahilinde yaptığı aramada Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.
Telefonla konuştuğu annesine ise markete su ve kek almaya gideceğini söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri 4'üncü günde de çalışmalarını sürdürüyor. Van Gölü sahilinde Çevik Kuvvet polisleri, polis atlı birlikleri, göl üzerinde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışması yapıyor. Aramalarda jandarmaya ait su üstü radar cihazı da kullanılıyor.
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