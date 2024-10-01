Kayıp Üniversiteli Rojin'i Arama Çalışmaları 4'üncü Gününde: Cep Telefonu ve Eşyaları Bulunmuştu

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı ve bir daha haber alınamadı. Rojin Kabaiş için arama çalışmaları 4'üncü günde devam ederken, Van Gölü sahilinde yapılan aramada Rojin'e ait cep telefonu ve eşyaları bulunmuştu.