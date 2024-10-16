Milyonlarca Çalışan Bekliyor: Gazeteci Fatih Portakal, Asgari Ücret Zammı İçin Net Rakam Verdi
Milyonlarca Çalışan Bekliyor: Gazeteci Fatih Portakal, Asgari Ücret Zammı İçin Net Rakam Verdi
Gazeteci Fatih Portakal, merakla beklenen asgari ücret zammı için net rakam verdi.
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Milyonların gözü kulağı asgari ücrete gelecek zamda. Her yıl olduğu gibi bu yılda asgari ücret 2025 zammı Aralık ayında yapılacak.
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Hükümetin çağrısıyla Aralık ayının başında başlayacak toplantılarda işçi tarafını TÜRK-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.
Asgari ücret 2024 yılında yüzde 49,11’lik artışla net 17.002 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yapılacak zam için önümüzde 2,5 ay var. İşte şu günlerde sendikalardan, gazetecilerden ve uzmanlardan zamma ilişkin rakamlar gelmeye başladı.
Aldığı duyumlar ve Sözcü TV yayınında hesap yapan gazeteci Fatih Portakal, asgari ücret zammı için net rakam verdi.
Canlı yayında kağıt ve kalemle hesap yapan Fatih Portakal, “Söylenen, telaffuz edilen 22 bin TL ile 24 bin TL arası. AKP kulislerinde çok konuşulan bir orandan bahsediyorum. Ama şöyle bir hesap yapın. 17 bin 2 TL olan asgari ücretin alım gücü 12.514 liraya düşmüş. Burada yüzde 35'lik bir kayıp var. Bir kere bunu telafi etmek zorundalar. Yıl sonundaki enflasyonda yüzde 45 civarı diyorlar. Onu da eklediğinde en az yüzde 80 vermek zorunda. O da 30 bin 600 TL yapıyor. Türk-İş'le Türkiye İşverenler Sendikası bu rakamda anlaşır mı peki? İşveren bu kadar çok verir mi? Onu da bilmek pek mümkün değil” dedi.
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