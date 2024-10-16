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18'inci Günde Cansız Bedeni Bulunmuştu: Rojin Kabaiş'in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

18'inci Günde Cansız Bedeni Bulunmuştu: Rojin Kabaiş'in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Van Öğrenci üniversite
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 07:59

Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işlemi sonrası ailesine teslim edildi.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı ve bir daha haber alınamadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı ve bir daha haber alınamadı.

Düne kadar haber alınmayan Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. Aramaların 18'inci gününde üniversite öğrencisi Kabaiş'in cesedi, Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu.

Düne kadar haber alınmayan Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. Aramaların 18'inci gününde üniversite öğrencisi Kabaiş'in cesedi, Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu.

Kabaiş'in cenazesi, otopsi için cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kızının acı haberini alan baba Nizamettin Kabaiş ile akrabaları, Van Adli Tıp Kurumu önünde bekledikleri sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Kabaiş'in cenazesi, otopsi için cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kızının acı haberini alan baba Nizamettin Kabaiş ile akrabaları, Van Adli Tıp Kurumu önünde bekledikleri sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Otopsi işlemi sonrası ailesine teslim edilen Kabaiş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a götürüldü.

Otopsi işlemi sonrası ailesine teslim edilen Kabaiş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a götürüldü.
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