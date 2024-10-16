"Öldürenler Kadar Ölenler de Suçludur" Demişti: Latif Aydemir, AK Parti'den İstifa Etti

Kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı skandal konuşma istifa etmesine neden oldu. AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir'in kadın cinayetlerine ilişkin 'Öldürenler kadar ölenler de suçludur' sözleri tepki çekti. Bu konuşma sonrası ihraç talebiyle disipline sevk edilen Latif Aydemir, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.