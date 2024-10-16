"Öldürenler Kadar Ölenler de Suçludur" Demişti: Latif Aydemir, AK Parti'den İstifa Etti
"Öldürenler Kadar Ölenler de Suçludur" Demişti: Latif Aydemir, AK Parti'den İstifa Etti
Kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı skandal konuşma istifa etmesine neden oldu. AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir'in kadın cinayetlerine ilişkin 'Öldürenler kadar ölenler de suçludur' sözleri tepki çekti. Bu konuşma sonrası ihraç talebiyle disipline sevk edilen Latif Aydemir, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
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Son zamanlarda vahşice işlenen kadın cinayetleri sonrası herkes korku ve panik halinde. Durum böyleyken, herkes her yerde yaşanan korkunç cinayetleri konuşurken, Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir çokça tepki çeken bir açıklamaya imza attı.
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Meclis toplantısında konuşan Aydemir, "Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım. Çünkü insanlar... Bakın hanımlarımızın bir çoğunu tenzih ederek dedim. O kadar çok şu an insanlar durduk yerde kameranın olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsa direkt gözümüzü karakolda açarız" dedi. İşte bu sözler sonrası Aydemir'e yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydemir'in söz konusu ifadeleri üzerine kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Bu açıklama sonrası Latif Aydemir, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Aydemir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: ''Konuşmasının çarpıtılarak parti ve şahsına zarar verildiğini belirten Aydemir, "Üç kızımla birlikte üyesi olduğum parti, dernek ve yardım kuruluşlarıyla kadının toplumsal hayatta var olması ve yüceltilmesi adına mücadele ettim. Konuşmamda asıl vurgulamak istediğim husus, şiddet ve cinayet olaylarının önlenmesi adına ölüm ve ölüme sebebiyet veren olguların ve zihniyetin irdelenmesi gerektiğiydi. Kadınları tenzih ederek yaptığım konuşmada asıl dikkat çekmek istediğim, 6284 sayılı yasanın yanlış uygulanması sonucu oluşan mağduriyetlerdi. Yanlış anlaşılan cümlemden dolayı kamuoyundan özür diler, bu vesileyle 2002 yılından beri her kademesinde görev aldığım Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, partimin zarar görmemesi adına istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim."
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