Çöpten Ölü Köpek ve Kediler Çıktı: Soruşturma Başlatıldı
Çöpten Ölü Köpek ve Kediler Çıktı: Soruşturma Başlatıldı
Gebze’de sokak hayvanlarına yönelik yapılan katliamdan sonra bir kötü haber de Kırklareli’nden geldi. Kırklareli’ndeki bir barınakta ölen kedi ve köpekler şehir çöplüğüne atıldı.
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AK Parti’nin Meclis’e sunduğu ve yürürlüğe giren sokakta yaşayan hayvanlara yönelik yasa tasarısı sonrası Türkiye’nin farklı kentlerinden hayvan katliamı görüntüleri gelmeye devam ediyor.
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Gebze’de belediyenin hayvan barınağını gezen bir vatandaşın çektiği görüntülerde sokak hayvanlarının katledildiği iddia edilmişti.
Gebze yaşanan katliamdan sonra Kırklareli’ndeki bir barınakta ölen kedi ve köpekler şehir çöplüğüne atıldı. Bunun üzerine yazılı açıklamada bulunan Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, bunların itlaf edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını aktaran Bulut, sözlerine şöyle devam etti: "Son 48 saatte maalesef barınağımızda bulunan 8 köpeğimiz, 9 da kedimiz hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybetme sebeplerine baktığımızda özellikle köpeklerimizde kanlı isal ve gençlik hastalığı, kedilerimizde ise herpes virüs ve panlökopeni benzeri ağır hastalıkların sebebiyet verdiğini görüyoruz. Ölen tüm canlarımızla ilgili herhangi bir itlaf asla söz konusu değildir.''
"Arkadaşlarımızın bertaraf noktasında ihmalleri varsa şayet görüntüler maalesef onu gösteriyor gibi gerekli idari soruşturmayı başlatıp biz üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz'' diyen Bulut, ''Bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Zaten konuyla ilgili gerek Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından gerekse veterinerlerimiz tarafından incelenmekte olup yapılacak otopsi neticesinde gerekli sonuçlar kamuoyuyla da paylaşılacaktır" dedi.
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