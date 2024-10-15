2 Yıl Önce Söylemişti! Kılıçdaroğlu'nun Nobel Kehaneti Tuttu: ''Nobel Ödülü Alacağından Eminim''
2 Yıl Önce Söylemişti! Kılıçdaroğlu'nun Nobel Kehaneti Tuttu: ''Nobel Ödülü Alacağından Eminim''
2024 Nobel Ekonomi Ödülünü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu'na verildi. Bu olay sonrası akıllara CHP'in eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Acemoğlu hakkında söyledikleri geldi. Kılıçdaroğlu, ''Daron Acemoğlu’nun gelecek yıllarda Nobel Ödülü alacağından yüzde 100 eminim' demişti.
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Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden 2 yıl sonra Daron Acemoğlu'na, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü verildi.
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CHP’nin “İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması”, 3 Aralık 2022'de İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılmıştı. Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Acemoğlu hakkında "Dünyanın ilk 10 ekonomisti arasında gösterilen Sayın Daron Acemoğlu, bizimle birlikte olacak. Ben Acemoğlu’nun gelecek yıllarda Nobel ödülü alacağından da yüzde 100 eminim" demişti.
Kılıçdaroğlu'nun 2022 yılında altını çizdiği olay 2024 yılında gerçekleşti. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü, 'kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği' konusundaki çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi.
Daron Acemoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlığını yaptığı öğrenildi.
İşte Kılıçdaroğlu'nun iki yıl önce yaptığı konuşma:
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