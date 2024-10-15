Bu Kaçıncı Olay: Cenaze Yıkanırken Gözlerini Açtı

Hatay'da akılalmaz bir olay yaşandı. Bir yıldır kanserle mücadele eden ve 3 gün önce hayatını kaybeden Necah Abu Hıdır, suyla temas etmesiyle gasilhanede gözlerini açtı. O anlar büyük bir paniğe neden olurken, kadının ölümünün gerçekleştiği tespit edildi.