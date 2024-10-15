Bu Kaçıncı Olay: Cenaze Yıkanırken Gözlerini Açtı
Bu Kaçıncı Olay: Cenaze Yıkanırken Gözlerini Açtı
Hatay'da akılalmaz bir olay yaşandı. Bir yıldır kanserle mücadele eden ve 3 gün önce hayatını kaybeden Necah Abu Hıdır, suyla temas etmesiyle gasilhanede gözlerini açtı. O anlar büyük bir paniğe neden olurken, kadının ölümünün gerçekleştiği tespit edildi.
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Bir yıldır mide kanseriyle mücadele eden yabancı uyruklu 60 yaşındaki Necah Abu Hıdır, durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı.
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Necah Abu Hıdır, tüm müdahalelere rağmen 3 gün önce hayatını kaybetti. Hıdır ailesi, kadının cansız bedeni gasilhaneye götürdü. Burada Necah Abu Hıdır'ın cansız bedeninin suya temas etmesiyle gözleri açıldı. Görenler kısa süreliğine panik olurken, gasilhaneye sağlık ekipleri çağrıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının cansız bedenini yeniden hastaneye götürdü ve yapılan kontrollerde kadının ölümünün daha önceden gerçekleştiğini tespit etti. Cenaze ikinci kez mezarlığa getirilerek, defnedildi.
Gasilhanede yıkanırken annesinin 3 defa ses çıkardığını iddia eden Ahmed Hakim, "Sabah hastane aradıktan sonra annemin cenazesini almaya gittim. Morgdan aldıktan sonra cenazesi sıcaktı. Cenazeyi yıkarken annem gözünü açtı. Annem gözünü açtıktan sonra 3 defa 'ah ah' dedi" ifadelerini kullandı.
İşte o anlar:
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