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Taciz İddiası Ortalığı Karıştırdı: Otobüstekiler Tarafından Dövüldü

Taciz İddiası Ortalığı Karıştırdı: Otobüstekiler Tarafından Dövüldü

Taciz Dayak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.10.2024 - 11:19

Son zamanlarda yaşanan cinayetler ve cinsel istismar olayları halk arasında büyük bir gerginliğe neden oldu. Yaşanan korkunç olayların bir türlü sonu gelmezken, bir yenisi daha yaşandı. İstanbul'da durakta bekleyen kadını taciz eden bir kişi otobüstekiler tarafından darbedildi.

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Olay, Göktürk-Alibeyköy seferini yapan otobüste meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde durağa gelen bir kadın, otobüs beklemeye başladı. O sırada kadının yanına yaklaşan ve alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, sözlü tacizde bulundu.

Olay, Göktürk-Alibeyköy seferini yapan otobüste meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde durağa gelen bir kadın, otobüs beklemeye başladı. O sırada kadının yanına yaklaşan ve alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, sözlü tacizde bulundu.

Kadının otobüse binmesiyle adam da arkasından aynı otobüse bindi. Bunun üzerine kadın, otobüstekilere adam tarafından taciz edildiğini söyledi.

Kadının otobüse binmesiyle adam da arkasından aynı otobüse bindi. Bunun üzerine kadın, otobüstekilere adam tarafından taciz edildiğini söyledi.

Kadının bu sözlerine karşılık otobüstekiler, şüpheliyi dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kadının bu sözlerine karşılık otobüstekiler, şüpheliyi dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

İşte o anlar:

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