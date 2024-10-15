Taciz İddiası Ortalığı Karıştırdı: Otobüstekiler Tarafından Dövüldü

Son zamanlarda yaşanan cinayetler ve cinsel istismar olayları halk arasında büyük bir gerginliğe neden oldu. Yaşanan korkunç olayların bir türlü sonu gelmezken, bir yenisi daha yaşandı. İstanbul'da durakta bekleyen kadını taciz eden bir kişi otobüstekiler tarafından darbedildi.