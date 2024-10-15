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Ünlü Sunucu Cansu Canan Özgen Dolandırıldı: 10 Yıl Hapis İsteniyor

Ünlü Sunucu Cansu Canan Özgen Dolandırıldı: 10 Yıl Hapis İsteniyor

Dolandırıcılık
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.10.2024 - 10:19

Dolandırılan ünlüler arasına sunucu Cansu Canan Özgen de katıldı. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Özgen’in hesabına erişip ünlü sunucunun 450 bin lirasını alan dolandırıcı hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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Dolandırıcıların son kurbanı ünlü sunucu Cansu Canan Özgen oldu.

Dolandırıcıların son kurbanı ünlü sunucu Cansu Canan Özgen oldu.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında, Mustafa A. isimli kişi, banka numarasına benzeyen bir hattan ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'i aradı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında, Mustafa A. isimli kişi, banka numarasına benzeyen bir hattan ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'i aradı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir kişi, ünlü sunucuya hesap güvenliği için işlem yapılması gerektiğini anlattı.

Bunun üzerine Cansu Özgen, arayanın banka görevlisi olduğuna ikna oldu. Bu sayede şüpheli kişi de özel banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından 450 bin lirayı başka hesaba transfer etti.

Bunun üzerine Cansu Özgen, arayanın banka görevlisi olduğuna ikna oldu. Bu sayede şüpheli kişi de özel banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından 450 bin lirayı başka hesaba transfer etti.

Dolandırıldığını kısa sürede fark eden sunucu hemen banka yetkililerini aradı. Hesaplarına bloke konulan ünlü sunucu, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan Mustafa A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa A'ya "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Dolandırıldığını kısa sürede fark eden sunucu hemen banka yetkililerini aradı. Hesaplarına bloke konulan ünlü sunucu, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan Mustafa A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa A'ya "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
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