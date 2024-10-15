Ünlü Sunucu Cansu Canan Özgen Dolandırıldı: 10 Yıl Hapis İsteniyor
Ünlü Sunucu Cansu Canan Özgen Dolandırıldı: 10 Yıl Hapis İsteniyor
Dolandırılan ünlüler arasına sunucu Cansu Canan Özgen de katıldı. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Özgen’in hesabına erişip ünlü sunucunun 450 bin lirasını alan dolandırıcı hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
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Dolandırıcıların son kurbanı ünlü sunucu Cansu Canan Özgen oldu.
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Geçtiğimiz yıl aralık ayında, Mustafa A. isimli kişi, banka numarasına benzeyen bir hattan ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'i aradı.
Bunun üzerine Cansu Özgen, arayanın banka görevlisi olduğuna ikna oldu. Bu sayede şüpheli kişi de özel banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından 450 bin lirayı başka hesaba transfer etti.
Dolandırıldığını kısa sürede fark eden sunucu hemen banka yetkililerini aradı. Hesaplarına bloke konulan ünlü sunucu, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan Mustafa A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa A'ya "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
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