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İstanbul'dan Sonra Bir İlde Daha Polise Saldırı: Polis Amirini Bıçakladı, Bacağından Vuruldu

İstanbul'dan Sonra Bir İlde Daha Polise Saldırı: Polis Amirini Bıçakladı, Bacağından Vuruldu

Polis Saldırı Bıçaklama
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.10.2024 - 07:52

İstanbul'dan sonra Samsun'da da polise bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, polislere saldırıp komiseri bıçakladı.

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Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi.

Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydı olduğu iddia edilen T.K.'nin saldırısına uğradı.

Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydı olduğu iddia edilen T.K.'nin saldırısına uğradı.

Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yaptığı öne sürülen T.K., pencereden atlayıp kaçmak istedi. Bıçakla saldıran T.K., komiser M.D.'yi her iki bacağından yaraladı. Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.K., hastaneye kaldırıldı. T.K., Samsun'daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yaptığı öne sürülen T.K., pencereden atlayıp kaçmak istedi. Bıçakla saldıran T.K., komiser M.D.'yi her iki bacağından yaraladı. Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.K., hastaneye kaldırıldı. T.K., Samsun'daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte o anlar:

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