İstanbul'dan Sonra Bir İlde Daha Polise Saldırı: Polis Amirini Bıçakladı, Bacağından Vuruldu
İstanbul'dan Sonra Bir İlde Daha Polise Saldırı: Polis Amirini Bıçakladı, Bacağından Vuruldu
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Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi.
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Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydı olduğu iddia edilen T.K.'nin saldırısına uğradı.
Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yaptığı öne sürülen T.K., pencereden atlayıp kaçmak istedi. Bıçakla saldıran T.K., komiser M.D.'yi her iki bacağından yaraladı. Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.K., hastaneye kaldırıldı. T.K., Samsun'daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte o anlar:
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