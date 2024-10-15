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Havalimanı Tuvaletinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu: Türkiye'den Kaçmaya Çalıştılar

Havalimanı Tuvaletinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu: Türkiye'den Kaçmaya Çalıştılar

Antalya Bebek
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.10.2024 - 08:35

Bu kadarına da pes dedirten olay Antalya Havalimanı'nda yaşandı. Havalimanındaki engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.

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Bu da oldu. Havalimanının engelli tuvaletindeki klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Bu da oldu. Havalimanının engelli tuvaletindeki klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı E.B. tarafından terk edildiği ve E.B'nin Rusya vatandaşı E.B. isimli başka bir kişiyle ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı tespit edildi.

Bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı E.B. tarafından terk edildiği ve E.B'nin Rusya vatandaşı E.B. isimli başka bir kişiyle ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı tespit edildi.

Polisler, 2 şüpheliyi Moskova'ya gitmek üzereyken gözaltına aldı. Yeni doğan bebek ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Polisler, 2 şüpheliyi Moskova'ya gitmek üzereyken gözaltına aldı. Yeni doğan bebek ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
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