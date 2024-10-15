Havalimanı Tuvaletinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu: Türkiye'den Kaçmaya Çalıştılar
Havalimanı Tuvaletinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu: Türkiye'den Kaçmaya Çalıştılar
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Bu da oldu. Havalimanının engelli tuvaletindeki klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.
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Bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı E.B. tarafından terk edildiği ve E.B'nin Rusya vatandaşı E.B. isimli başka bir kişiyle ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı tespit edildi.
Polisler, 2 şüpheliyi Moskova'ya gitmek üzereyken gözaltına aldı. Yeni doğan bebek ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
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