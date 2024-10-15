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İşte O Gün Geldi: Vergi Yüzsüzleri Bugün İfşa Edilecek

İşte O Gün Geldi: Vergi Yüzsüzleri Bugün İfşa Edilecek

vergi Hazine ve Maliye Bakanı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.10.2024 - 09:39

2023 yılında en çok gelir vergisi ödeyenler belli olmuştu. Sıra vergi ödemeyenlere geldi. Halk arasında ''vergi yüzsüzleri'' olarak bilinen 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu bulunanların listesi bugünden itibaren açıklanıyor.

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Liste, Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde 15-31 Ekim'de, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde ise 1-15 Kasım'da söz konusu listeler açıklanacak.

Liste, Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde 15-31 Ekim'de, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde ise 1-15 Kasım'da söz konusu listeler açıklanacak.

Listelerde, 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 itibarıyla vergisini ödememiş olan mükellefler ile borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, tarhiyatları 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 arasında kesinleşenlere yer verilecek.

Listelerde, 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 itibarıyla vergisini ödememiş olan mükellefler ile borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, tarhiyatları 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 arasında kesinleşenlere yer verilecek.

Belediyeler, mahalli idare birlikleri, belediyelere ait şirketlerin borçları bu listede yer almayacak.

Belediyeler, mahalli idare birlikleri, belediyelere ait şirketlerin borçları bu listede yer almayacak.

Ayrıca yapılandırma borçları ile deprem bölgesindeki mükelleflerin borçları da yine bu listede olmayacak.

Ayrıca yapılandırma borçları ile deprem bölgesindeki mükelleflerin borçları da yine bu listede olmayacak.
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