Dikkat 1 Ocak'ta Sona Eriyor: Borcu Olanlar Sağlık Hizmetlerinden Yararlanamayacak
Dikkat 1 Ocak'ta Sona Eriyor: Borcu Olanlar Sağlık Hizmetlerinden Yararlanamayacak
Gelir testi yaptırmayan ve prim borcu olan yurttaşlara kötü haber geldi. Genel Sağlık Sigortası borcu olan yurttaşlar, artık sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.
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Gelir testi yaptırmayanlara tebligat gönderilmeye başlandı.
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Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamına girmekte ve brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında prim ödemesi yapmaktadır. 2024 yılı için belirlenen prim tutarı ise 600 lira olarak belirlendi.
Ödeme gücünün olmadığını beyan eden kişiler, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak alabilmekte. Borcunu ödemeyenler, 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Borç tutarları ise e-devlet üzerinden kontrol ediliyor.
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