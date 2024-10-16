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Dikkat 1 Ocak'ta Sona Eriyor: Borcu Olanlar Sağlık Hizmetlerinden Yararlanamayacak

Dikkat 1 Ocak'ta Sona Eriyor: Borcu Olanlar Sağlık Hizmetlerinden Yararlanamayacak

SGK e-devlet
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 13:52

Gelir testi yaptırmayan ve prim borcu olan yurttaşlara kötü haber geldi. Genel Sağlık Sigortası borcu olan yurttaşlar, artık sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

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Gelir testi yaptırmayanlara tebligat gönderilmeye başlandı.

Gelir testi yaptırmayanlara tebligat gönderilmeye başlandı.

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamına girmekte ve brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında prim ödemesi yapmaktadır. 2024 yılı için belirlenen prim tutarı ise 600 lira olarak belirlendi.

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamına girmekte ve brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında prim ödemesi yapmaktadır. 2024 yılı için belirlenen prim tutarı ise 600 lira olarak belirlendi.

Ödeme gücünün olmadığını beyan eden kişiler, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak alabilmekte. Borcunu ödemeyenler, 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Borç tutarları ise e-devlet üzerinden kontrol ediliyor.

Ödeme gücünün olmadığını beyan eden kişiler, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak alabilmekte. Borcunu ödemeyenler, 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Borç tutarları ise e-devlet üzerinden kontrol ediliyor.
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