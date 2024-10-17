5,9 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Malatya'da Okullar Bugün de Tatil: 11 Okul Hasar Tespit Edildi
5,9 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Malatya'da Okullar Bugün de Tatil: 11 Okul Hasar Tespit Edildi
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Dün Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da hissedildi.
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Deprem sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17 Ekim Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası yapılan saha incelemelerinde 11 okulda sıva çatlakları ve hafif hasarlar tespit edildiğini duyurdu. Paylaşımına devam eden Seddar Yavuz, şunları söyledi:
"Bu tür detayların önleyici tedbirlerle giderilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 17 Ekim 2024 Perşembe günü itibarıyla 1 gün süreyle ara verilmiştir. Çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın güvenliği en önemli önceliğimizdir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gerekli tüm önlemler alınmış olup, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir."
İşte o paylaşım:
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