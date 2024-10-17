Acun Ilıcalı Vergi İddialarına Sert Yanıt Verdi: “Hokkabazlar!”

Halk arasında ''vergi yüzsüzleri'' olarak bilinen 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu bulunanların listesinin açıklanacağı duyurulmuştu. Gazeteci Turhan Bozkurt, iş insanı Acun Ilıcalı hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Turhan Bozkurt, Acun Ilıcalı'nın 2023 yılında vergi ödemediğini iddia etti. Bu iddiaya karşılık veren Acun Ilıcalı, ''Bence iftiracı ve cahilleri ifşa edeceksek senden başlayalım. Acun Medya Holding kâr amacı gütmeyen bir yönetim şirketidir. Yönettiği şirketlerin ödediği vergi 2023 yılında toplam 324 milyon TL’dir. Bu sene de iki katını vereceğiz'' dedi.