Acun Ilıcalı Vergi İddialarına Sert Yanıt Verdi: “Hokkabazlar!”
Acun Ilıcalı Vergi İddialarına Sert Yanıt Verdi: “Hokkabazlar!”
Halk arasında ''vergi yüzsüzleri'' olarak bilinen 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu bulunanların listesinin açıklanacağı duyurulmuştu. Gazeteci Turhan Bozkurt, iş insanı Acun Ilıcalı hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Turhan Bozkurt, Acun Ilıcalı'nın 2023 yılında vergi ödemediğini iddia etti. Bu iddiaya karşılık veren Acun Ilıcalı, ''Bence iftiracı ve cahilleri ifşa edeceksek senden başlayalım. Acun Medya Holding kâr amacı gütmeyen bir yönetim şirketidir. Yönettiği şirketlerin ödediği vergi 2023 yılında toplam 324 milyon TL’dir. Bu sene de iki katını vereceğiz'' dedi.
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Gazeteci Turhan Bozkurt ile iş insanı Acun Ilıcalı arasında gerginlik yaşandı.
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Bozkurt’un paylaştığı dijital vergi levhasında, Acun Ilıcalı'nın 2023 yılında vergi ödemediği iddia edildi.
Bozkurt'un iddialarına sinirlenen Acun Ilıcalı, açtı ağzını yumdu gözünü.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, ''Bence iftiracı ve cahilleri ifşa edeceksek senden başlayalım. Acun Medya Holding kâr amacı gütmeyen bir yönetim şirketidir. Yönettiği şirketlerin ödediği vergi 2023 yılında toplam 324 milyon ₺’dir. Bu sene de iki katını vereceğiz. 2500 ailenin ekmek yediği şirketi karalamaya utanmıyorsun anlaşılan, rahatça iftira atabildiğine göre yüzsüzler listesine seni sokabiliriz bence. İşe bak yıllarca vergi rekortmeni ol, bir de kendinden başka kimseye faydası olmayan bu hokkabazlarla uğraş'' dedi.
İşte o paylaşım:
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