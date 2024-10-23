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AK Partili Rektörün Kızı 110 Bin TL Maaşla TBMM'de Başkan Yapıldı

AK Partili Rektörün Kızı 110 Bin TL Maaşla TBMM'de Başkan Yapıldı

AK Parti tbmm Rektör Atama
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 07:28

AK Parti'de yaşanan torpil iddialarına bir yenisi daha eklendi. Sözcü'de yer alan habere göre, AK Parti eski Milletvekili ve Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar’ın kızı 110 bin TL maaşla TBMM Destek Hizmetleri Başkanı yapıldı.

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Münevver Şeyma Solmazgül’ün başkan yardımcı olabilmesi için bu koltukta bulunan başka bir bürokrat görevden alındı.

Münevver Şeyma Solmazgül’ün başkan yardımcı olabilmesi için bu koltukta bulunan başka bir bürokrat görevden alındı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar’ın kızı Münevver Şeyma Solmazgül, 110 bin lira maaşla TBMM Destek Hizmetleri Başkanı olarak atandığı ortaya çıktı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar’ın kızı Münevver Şeyma Solmazgül, 110 bin lira maaşla TBMM Destek Hizmetleri Başkanı olarak atandığı ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül’ün referansı ile 2023’te Destek Hizmetleri Başkanı olan Davut Öksüz görevden alındı yerine Münevver Şeyma Solmazgül getirildi.

Görevden alınsa dahi TBMM Başkan Müşavir olarak Meclis kadrosunda kalacak. Ünüvar’ın oğlu Alaattin Ünüvar da 2014’de dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından müşavir olarak atanmıştı. Sınava girmeden işe başlayan Alaattin Ünüvar halen Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Görevden alınsa dahi TBMM Başkan Müşavir olarak Meclis kadrosunda kalacak. Ünüvar’ın oğlu Alaattin Ünüvar da 2014’de dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından müşavir olarak atanmıştı. Sınava girmeden işe başlayan Alaattin Ünüvar halen Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.
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d cord

Meclis te aile şirketi olmuş

hakan balta

çıldırmaya az kaldı

ipimle kuşağım

müslüman ülkeyiz sonuçta...