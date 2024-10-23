AK Partili Rektörün Kızı 110 Bin TL Maaşla TBMM'de Başkan Yapıldı
AK Partili Rektörün Kızı 110 Bin TL Maaşla TBMM'de Başkan Yapıldı
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Münevver Şeyma Solmazgül’ün başkan yardımcı olabilmesi için bu koltukta bulunan başka bir bürokrat görevden alındı.
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Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar’ın kızı Münevver Şeyma Solmazgül, 110 bin lira maaşla TBMM Destek Hizmetleri Başkanı olarak atandığı ortaya çıktı.
Görevden alınsa dahi TBMM Başkan Müşavir olarak Meclis kadrosunda kalacak. Ünüvar’ın oğlu Alaattin Ünüvar da 2014’de dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından müşavir olarak atanmıştı. Sınava girmeden işe başlayan Alaattin Ünüvar halen Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.
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Meclis te aile şirketi olmuş
çıldırmaya az kaldı
müslüman ülkeyiz sonuçta...