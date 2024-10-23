AK Partili Rektörün Kızı 110 Bin TL Maaşla TBMM'de Başkan Yapıldı

AK Parti'de yaşanan torpil iddialarına bir yenisi daha eklendi. Sözcü'de yer alan habere göre, AK Parti eski Milletvekili ve Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar’ın kızı 110 bin TL maaşla TBMM Destek Hizmetleri Başkanı yapıldı.