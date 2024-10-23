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Fetullah Gülen'in Cenaze İşlemleri Başladı: Çiftliğe İş Makinesi Getirildi

Fetullah Gülen'in Cenaze İşlemleri Başladı: Çiftliğe İş Makinesi Getirildi

Fethullah Gülen FETÖ
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 08:34

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 86 yaşında ölen terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in cenaze işlemlerine başlanıldı. Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirildi.

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86 yaşında ABD'nin Pensilvanya eyaletinde ölen Gülen'in ölümü sonrası merak konusu olan konulardan biri de cenazesi oldu.

86 yaşında ABD'nin Pensilvanya eyaletinde ölen Gülen'in ölümü sonrası merak konusu olan konulardan biri de cenazesi oldu.

Doğal yollarla öldüğü açıklanan Gülen'in cenazesi öldüğü hastanenin morgunda bekletiliyor.

Doğal yollarla öldüğü açıklanan Gülen'in cenazesi öldüğü hastanenin morgunda bekletiliyor.

Örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiğini görüntüledi.Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü.

Örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiğini görüntüledi.Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü.

Diğer görüntülerde ise kazılan bir çukurun başına Gülen'in kardeşlerinden Mesih Gülen'in getirildiği ve bir sandalyeye oturduktan sonra kazı işlemini izlediği görüldü.Gülen'in muhtemel defin alanları arasında öne çıkan yer olan çiftlik evi etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.

Diğer görüntülerde ise kazılan bir çukurun başına Gülen'in kardeşlerinden Mesih Gülen'in getirildiği ve bir sandalyeye oturduktan sonra kazı işlemini izlediği görüldü.Gülen'in muhtemel defin alanları arasında öne çıkan yer olan çiftlik evi etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.
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