CHP Lideri Özgür Özel'den Bahçeli'ye: "CHP, Barışa Giden Süreçte Atılacak Adıma Engel Olmayacak"
CHP Lideri Özgür Özel'den Bahçeli'ye: "CHP, Barışa Giden Süreçte Atılacak Adıma Engel Olmayacak"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise davet etmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'CHP, barışa giden süreçte atılacak adıma engel olmayacak' dedi.
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Dün grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunarak, ''Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın'' demişti.
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Bahçeli'nin hem kamuoyu hem de birçok siyasetçi tarafından tepki çeken sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da kadın sivil toplum kuruluşları ile kahvaltı programında bir araya geldi. Burada konuşan CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına yanıt verdi.
Özel, MHP Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilişkin "Buraya gelmeden 24 saat önce Bahçeli'nin açıklamalarıyla önemli bir eşikteyiz. Herkes neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Biz meseleye şuradan bakıyoruz: Bahçeli'nin sözü sadece bir kişinin özgürlüğü, bir kişiye af, ona verilecek kürsü, oradan söylenecek bir söz, lağvolacak bir örgüt...CHP barışa giden bu sürecin tamamlanması için, terör örgütünün ortadan kalması için atılacak her adımı önemsiyor ve engel olmayacak, kimin sözü varsa da söylesin. Şu söz söylenmesin, Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, bir sorun vardır onu da birisi konuşunca bitecektir. Böyle Türkiye'deki Kürtlerin sorununu yok sayıyorsunuz" dedi.
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