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Kahve Zinciri Şubesine Molotoflu Saldırı: Yangın Çalışanlar Tarafından Söndürüldü

Kahve Zinciri Şubesine Molotoflu Saldırı: Yangın Çalışanlar Tarafından Söndürüldü

Antalya yangın kahve
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 07:06

Antalya'da bir kahve zinciri markasının Muratpaşa ilçesindeki şubesine molotofkokteyli saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu çıkan yangın çalışanlar tarafından söndürüldü.

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Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ali Çetinkaya Caddesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi giriş katta meydana geldi.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ali Çetinkaya Caddesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi giriş katta meydana geldi.

Kahve zincirinin şubesine maskeli bir kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

Kahve zincirinin şubesine maskeli bir kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

Saldırı sonrası kapı girişinde yangın çıktı. Yangın çalışanlar tarafından söndürüldü.

Saldırı sonrası kapı girişinde yangın çıktı. Yangın çalışanlar tarafından söndürüldü.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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