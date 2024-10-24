Kahve Zinciri Şubesine Molotoflu Saldırı: Yangın Çalışanlar Tarafından Söndürüldü
Kahve Zinciri Şubesine Molotoflu Saldırı: Yangın Çalışanlar Tarafından Söndürüldü
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Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ali Çetinkaya Caddesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi giriş katta meydana geldi.
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Kahve zincirinin şubesine maskeli bir kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.
Saldırı sonrası kapı girişinde yangın çıktı. Yangın çalışanlar tarafından söndürüldü.
Olayda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinin önünde güvenlik önlemi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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