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Her Şeyi Göze Aldı: Kraliçe Olabilmek İçin Silah Kuşandı

Her Şeyi Göze Aldı: Kraliçe Olabilmek İçin Silah Kuşandı

İsveç Asker
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.10.2024 - 12:35

47 yaşındaki İsveç Veliaht Prensesi Victoria, kraliçe olabilmek için çeşitli eğitimlerden geçiriliyor. Prenses Victoria, gelecekteki kraliçelik görevine hazırlanmak amacıyla askeri eğitim aldı. 

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İsveç Veliaht Prensesi Victoria, kraliçe olabilmek için tüm gücünü ortaya koydu.

İsveç Veliaht Prensesi Victoria, kraliçe olabilmek için tüm gücünü ortaya koydu.

Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Victoria'nın devletin başına geçmek için yaptığı hazırlıklar dikkat çekti.

Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Victoria'nın devletin başına geçmek için yaptığı hazırlıklar dikkat çekti.

47 yaşındaki prenses, zorlu bir askeri eğitim programına katılarak üniforma giyip silah kuşandı. Eğitimi tamamlayan Victoria, hem teorik hem de pratik dersler aldı.

47 yaşındaki prenses, zorlu bir askeri eğitim programına katılarak üniforma giyip silah kuşandı. Eğitimi tamamlayan Victoria, hem teorik hem de pratik dersler aldı.
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