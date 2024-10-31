Her Şeyi Göze Aldı: Kraliçe Olabilmek İçin Silah Kuşandı
Her Şeyi Göze Aldı: Kraliçe Olabilmek İçin Silah Kuşandı
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İsveç Veliaht Prensesi Victoria, kraliçe olabilmek için tüm gücünü ortaya koydu.
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Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Victoria'nın devletin başına geçmek için yaptığı hazırlıklar dikkat çekti.
47 yaşındaki prenses, zorlu bir askeri eğitim programına katılarak üniforma giyip silah kuşandı. Eğitimi tamamlayan Victoria, hem teorik hem de pratik dersler aldı.
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