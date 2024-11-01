Bu da Oldu! Yeni Lezzet Herkesi Şaşırttı: Ahtapottan Döner Yaptılar
Bu da Oldu! Yeni Lezzet Herkesi Şaşırttı: Ahtapottan Döner Yaptılar
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Ortaya çıkan yeni lezzet akıllara durgunluk verdi.
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Ankara’da deniz mahsulleri restoranı sahibi Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, menülerine ahtapot dönerini ekledi.
Restoranlarında Türk kültürüne ait yemekleri deniz ürünleri ile uyumlu hale getiren şef kardeşler, levrek şiş, simit levrek ve orkinos dönerinden sonra ahtapot döneri müşterilerin beğenisine sundu.
Ahtapotları önce kaynar suyun içinde beklettikten sonra döner tezgahında özel tereyağlı sosu ile hazırlayan Gezen kardeşler, sosyal medyada viral oldu. Mehmet Şef, “Çok güzel tepkiler ve yorumlar aldık. En son balık dönerimiz ile Türkiye’nin gündemine oturmuştuk. Bunun üzerine daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük ve ortaya ahtapot döneri yapma fikri çıktı. Bunu da uygulayıp müşterilerimize servis ediyoruz” dedi.
İlk defa ahtapot döner deneyen müşteriler ise dönerin tadını beğeniyor.
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İşte o anlar:
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Şu ahtapotu severek yiyenleri anlayamıyorum, o lezzet patlamasını ben mi yaşayamıyorum bilmiyorum ilk yediğimde yemeseymişimde olurmuş demiştim ☺️
Ne döneri yahu iğrenç bir görüntü, cadılar bayramında görülebilecek bir şey, bir de cadı kazanı ve etrafta uçuşan yarasalar olsa tam olacakmış.
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