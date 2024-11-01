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Bu da Oldu! Yeni Lezzet Herkesi Şaşırttı: Ahtapottan Döner Yaptılar

Bu da Oldu! Yeni Lezzet Herkesi Şaşırttı: Ahtapottan Döner Yaptılar

Ankara Döner
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.11.2024 - 16:01

Ankara'da yeni bir lezzet ortaya çıktı. Deniz ürünleri restoranı işleten iki şef kardeş, ahtapottan döner yaptı. Şef kardeşler daha önce de levrek şiş, simit levrek ve orkinos döneri de yaparak herkesi şaşırtmıştı.

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Ortaya çıkan yeni lezzet akıllara durgunluk verdi.

Ortaya çıkan yeni lezzet akıllara durgunluk verdi.

Ankara’da deniz mahsulleri restoranı sahibi Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, menülerine ahtapot dönerini ekledi.

Ankara’da deniz mahsulleri restoranı sahibi Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, menülerine ahtapot dönerini ekledi.

Restoranlarında Türk kültürüne ait yemekleri deniz ürünleri ile uyumlu hale getiren şef kardeşler, levrek şiş, simit levrek ve orkinos dönerinden sonra ahtapot döneri müşterilerin beğenisine sundu.

Restoranlarında Türk kültürüne ait yemekleri deniz ürünleri ile uyumlu hale getiren şef kardeşler, levrek şiş, simit levrek ve orkinos dönerinden sonra ahtapot döneri müşterilerin beğenisine sundu.

Ahtapotları önce kaynar suyun içinde beklettikten sonra döner tezgahında özel tereyağlı sosu ile hazırlayan Gezen kardeşler, sosyal medyada viral oldu. Mehmet Şef, “Çok güzel tepkiler ve yorumlar aldık. En son balık dönerimiz ile Türkiye’nin gündemine oturmuştuk. Bunun üzerine daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük ve ortaya ahtapot döneri yapma fikri çıktı. Bunu da uygulayıp müşterilerimize servis ediyoruz” dedi.

Ahtapotları önce kaynar suyun içinde beklettikten sonra döner tezgahında özel tereyağlı sosu ile hazırlayan Gezen kardeşler, sosyal medyada viral oldu. Mehmet Şef, “Çok güzel tepkiler ve yorumlar aldık. En son balık dönerimiz ile Türkiye’nin gündemine oturmuştuk. Bunun üzerine daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük ve ortaya ahtapot döneri yapma fikri çıktı. Bunu da uygulayıp müşterilerimize servis ediyoruz” dedi.

İlk defa ahtapot döner deneyen müşteriler ise dönerin tadını beğeniyor.

İlk defa ahtapot döner deneyen müşteriler ise dönerin tadını beğeniyor.
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maestro__maestro

Şu ahtapotu severek yiyenleri anlayamıyorum, o lezzet patlamasını ben mi yaşayamıyorum bilmiyorum ilk yediğimde yemeseymişimde olurmuş demiştim ☺️

d cord

Ne döneri yahu iğrenç bir görüntü, cadılar bayramında görülebilecek bir şey, bir de cadı kazanı ve etrafta uçuşan yarasalar olsa tam olacakmış.

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