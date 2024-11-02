CHP Lideri Özgür Özel'den Çok Konuşulacak Açıklama: ''Ahmet Özer'in Eşini Duvara Çarptılar''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Tutuklanan Ahmet Özer hakkında konuşan Özgür Özel, 'Sabah 5'te adamın eşiyle kaldığı odaya dalıp kadını ittiriyorlar 'Biz uyandırırız' diye. Bu tavır sadece canlı bomba olması durumunda yapılır. Fethullah Gülen hayatta olsa gelir omzunuzdan öper. 'Biz bile bu kadarını yapmadık' der' diye konuştu.