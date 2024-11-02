CHP Lideri Özgür Özel'den Çok Konuşulacak Açıklama: ''Ahmet Özer'in Eşini Duvara Çarptılar''
CHP Lideri Özgür Özel'den Çok Konuşulacak Açıklama: ''Ahmet Özer'in Eşini Duvara Çarptılar''
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Tutuklanan Ahmet Özer hakkında konuşan Özgür Özel, 'Sabah 5'te adamın eşiyle kaldığı odaya dalıp kadını ittiriyorlar 'Biz uyandırırız' diye. Bu tavır sadece canlı bomba olması durumunda yapılır. Fethullah Gülen hayatta olsa gelir omzunuzdan öper. 'Biz bile bu kadarını yapmadık' der' diye konuştu.
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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, evine düzenlenen operasyon ile gözaltına alındıktan sonra "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında konuştu.
Tutuklanan Ahmet Özer'in evine gittiklerinde öyle bir tavır var ki, sabah 5'te adamın eşiyle kaldığı odaya dalıp kadını ittiriyorlar biz uyandırırız diye. Bu tavır sadece canlı bomba olması durumunda yapılır, sordum öğrendim. Böyle bir tacizi yapamazsınız. Çağırsan adamı, evi belli kim olduğu belli... Sabah gitsen avukatlarla arama yapsan, suçlamana ilişkin bir kanıt ele geçirsen... Ama yok. Fethullah Gülen hayatta olsa gelir omzunuzdan öper. 'Biz bile bu kadarını yapmadık' der. AKP'nin Gülen geçmişine baksak, 2016'dan önce telefon görüşmelerine baksak grup kuracak sayıyı bulamazlar."
Erdoğan'ın kendisine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açtığı tazminat davasına yönelik Özel, "Dün 1 milyondu bugün açsınlar 10 milyonluk tazminat davası umurumuzda değil vız gelir tırıs gider" dedi.
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