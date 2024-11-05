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Birçok İlçe Sallandı: İzmit TÜPRAŞ'ta Patlama

Birçok İlçe Sallandı: İzmit TÜPRAŞ'ta Patlama

patlama
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.11.2024 - 13:41 Son Güncelleme: 05.11.2024 - 13:42

İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde patlama meydana geldi. NTV'nin haberine göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlama sonucu kimsenin yaralanmadığını söyleyerek “Planlı tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk” dedi.

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Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinesinde öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıktı.

Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinesinde öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıktı.

Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı. Birçok ilçe patlama nedeniyle sallandı.

Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı. Birçok ilçe patlama nedeniyle sallandı.

TÜPRAŞ'taki tüm işçiler güvenli alanlara tahliye edildi.

TÜPRAŞ'taki tüm işçiler güvenli alanlara tahliye edildi.

NTV'ye konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "TÜPRAŞ içinde planlı bir tatbikat vardı, bilgimiz dahilindeydi tüm kurumlar olarak, olay o tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk, şu anda kontrol altında. Şu anda herhangi bir problem yok, yangın kontrol altında, vatandaşımızın endişe edeceği bir durum yok" dedi.

NTV'ye konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "TÜPRAŞ içinde planlı bir tatbikat vardı, bilgimiz dahilindeydi tüm kurumlar olarak, olay o tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk, şu anda kontrol altında. Şu anda herhangi bir problem yok, yangın kontrol altında, vatandaşımızın endişe edeceği bir durum yok" dedi.

Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde yüzde 1'i aşan düşüş yaşandı. Güne 143,90 liradan başlayan hisseler patlama sonrası 138,50 liraya kadar geriledi. Saat 13.45 itibarıyla hisseler yüzde 1,89 düşüşle 139,90 liradan işlem görüyor.

Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde yüzde 1'i aşan düşüş yaşandı. Güne 143,90 liradan başlayan hisseler patlama sonrası 138,50 liraya kadar geriledi. Saat 13.45 itibarıyla hisseler yüzde 1,89 düşüşle 139,90 liradan işlem görüyor.
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İkinci bir patlama ihtimaline karşı bölgedeki evler boşaltıldı.

İkinci bir patlama ihtimaline karşı bölgedeki evler boşaltıldı.

Tesise itfaiye, ambulans ve emniyet güçleri yönlendirildi. Patlamanın tesisin hangi bölümünde olduğu henüz bilinmiyor. İşte o anlar:

Olaya ilişkin görüntü daha geldi:

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