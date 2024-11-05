Türkeş'in Kızı Bahçeli'ye Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: ''Babamın Resimlerini İndirin''

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Öcalan' çağrısını bir kez daha yineledi. İkinci kez Öcalan'a çağrıda bulunan Bahçeli'ye bir tepki de Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana milletvekili Ayyüce Türkeş'den geldi.