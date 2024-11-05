Türkeş'in Kızı Bahçeli'ye Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: ''Babamın Resimlerini İndirin''
Türkeş'in Kızı Bahçeli'ye Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: ''Babamın Resimlerini İndirin''
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Öcalan' çağrısını bir kez daha yineledi. İkinci kez Öcalan'a çağrıda bulunan Bahçeli'ye bir tepki de Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana milletvekili Ayyüce Türkeş'den geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayyüce Türkeş, "Alparslan Türkeş’in resimlerini MHP Genel Merkezi'nden indirsinler, kemiklerini daha fazla sızlatmasınlar" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
''Sözümüzün arkasındayım. Terörist başı gelip terörün bittiğini açıklasın. Umut hakkı sözümün arkasındayım. Teklifimde ısrarlıyım'' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Öcalan' çağrısını bir kez daha yineledi.
Bahçeli'nin bu açıklamasına çok geçmeden Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ayyüce Türkeş, "Zikir çeker gibi terörist başını meclise davet etme veya Türkçesiyle 'teröristbaşını özgürlüğüne kavuşturma' girişimlerini kesinlikle reddediyorum. Özellikle de bu çağrının, kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş olan partinin lideri tarafından yapılmasını asla kabul etmiyorum" dedi.
Sözlerine devam eden Türkeş, "Alparslan Türkeş’in resimlerini MHP Genel Merkezi'nden indirsinler, kemiklerini daha fazla sızlatmasınlar. Recep Tayyip Erdoğan’ın ömür boyu Cumhurbaşkanı olması için kaybedecek bir ülkemiz yok" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın