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Hakim Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: 17 Yaşında 70 Suç Kaydı Var

Hakim Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: 17 Yaşında 70 Suç Kaydı Var

Hırsız
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.11.2024 - 13:33

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstinaf Mahkemesi Üyesi Hakim Defne Bülbül, 17 yaşındaki bir çocuğun 70 suç kaydının olduğunu duyurdu. 

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, 17 yaşındaki çocuğun en erken 2040’da tahliye olabilecek.

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İstinaf Mahkemesi Üyesi Hakim Defne Bülbül, suça sürüklenen çocuklara dikkat çekti.

İstinaf Mahkemesi Üyesi Hakim Defne Bülbül, suça sürüklenen çocuklara dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstinaf Mahkemesi Üyesi Hakim Defne Bülbül, 17 yaşındaki bir çocuğun 70 suç kaydının olduğu ve 49 yıl 200 ay 705 gün ceza aldığını duyurdu. Okuduğu dosyaya ilişkin detaylar paylaşan Hakim Bülbül, suça sürüklenen çocuğun dosyasının istinafa geldiği ve onandığı belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstinaf Mahkemesi Üyesi Hakim Defne Bülbül, 17 yaşındaki bir çocuğun 70 suç kaydının olduğu ve 49 yıl 200 ay 705 gün ceza aldığını duyurdu. Okuduğu dosyaya ilişkin detaylar paylaşan Hakim Bülbül, suça sürüklenen çocuğun dosyasının istinafa geldiği ve onandığı belirtti.

Bülbül paylaşımında, “Gece gece okumayı bıraktım, kalbimin üstüne bir karanlık çöktü. 17 yaşında, suçu hırsızlık müddetnamesi 149 yıl 200 ay 705 gün. Bihakkın tahliye 2076. Ah be çocuk” dedi.

Bülbül paylaşımında, “Gece gece okumayı bıraktım, kalbimin üstüne bir karanlık çöktü. 17 yaşında, suçu hırsızlık müddetnamesi 149 yıl 200 ay 705 gün. Bihakkın tahliye 2076. Ah be çocuk” dedi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, 2019, 2020 ve 2022 yıllarında  nitelikli hırsızlık suçu işleyen 17 yaşındaki sanığa 149 yıl 200 ay 705 gün hapis cezası verildi.

Cezası onanan sanığın koşullu salıverme tarihinin 2040 olduğu öğrenildi.

Cezası onanan sanığın koşullu salıverme tarihinin 2040 olduğu öğrenildi.
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