Apple Çalışanından Bir Sene Sonra İtiraf: Şirket Büyükannesini Kurduğu Özel Ekiple Savaştan Kurtarmış!
Apple Çalışanından Bir Sene Sonra İtiraf: Şirket Büyükannesini Kurduğu Özel Ekiple Savaştan Kurtarmış!
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Rusya, Ukrayna’nın ikinci büyük şehri olan Harkov kentine harekatını sürdürüyor. Rusya’nın ağır saldırısıyla karşılaşan kentin altyapısı savaştan ağır hasar gördü.
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X’te ‘@whoiskatrin’ isimli bir kullanıcı Harkov’da yaşayan büyükannesinin geçen sene savaşın ortasından nasıl kurtarıldığını anlattı.
Paylaşımına “Apple’ın 2023’te Harkov’da yaşanan cehennemden büyükannemi tahliye etmek için ne kadar çok şey yaptığını hiç anlatmadım” cümlesiyle başlayan Kate, şirketin özel güvenlik, tercüman ve şoförlerden oluşan bir ekip kurduğunu paylaştı.
Apple’ın CEO’su Tim Cook ile yazışmasını paylaşan Kate, sözlerini “Minnettarım” sözleriyle bitirdi. Yazışmada ise Cook’un Kate’e, “Büyükannenize en iyi dileklerimi iletin lütfen” dediği görülüyor.
Yaklaşık 1 milyon görüntülenme alan paylaşıma kullanıcılar yorum yağdırdı. Bir kullanıcı Apple’ın bu hareketinin “Bir reklam gösterisi olmadığını” kaydetti. Kate ise kullanıcıya “Basınla paylaşılmadı” yanıtını verdi.
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Türk kullanıcıların yorumları ise şöyle oldu👇🏻
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