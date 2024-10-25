Apple Çalışanından Bir Sene Sonra İtiraf: Şirket Büyükannesini Kurduğu Özel Ekiple Savaştan Kurtarmış!

'Apple Ukraynalı çalışanların ailelerini özel güvenlik timleri ise alarak Ukrayna savaşında sıkıntılı bölgelerden tahliye etmiş.

Bu tip teknoloji devi firmaların dünyadaki butun devletlerden iyi yönetildiğini düşünüyorum. Torpil sıfıra yakin, çalışanlar özenle seçilmiş akilli insanlar.. Bu firmaların operasyonel güçleri müthiş yüksek...

Hani hep anlatılır ya; Amerika'nın gücü operasyonel başarısından geliyor diye... Ikinci dünya savaşında Japonlar Amerikalıların bir dondurma gemisi oldugunu fark ediyor. Bu durum onları demoralize ediyor çünkü Savas zamanı bile askerine dondurma getirebilecek bir ülkenin operasyonel gucu karşısında şaşırıyorlar...

Operasyon gücü = devletlerin ve şirketlerin başarısı.'