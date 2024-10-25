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Apple Çalışanından Bir Sene Sonra İtiraf: Şirket Büyükannesini Kurduğu Özel Ekiple Savaştan Kurtarmış!

Apple Çalışanından Bir Sene Sonra İtiraf: Şirket Büyükannesini Kurduğu Özel Ekiple Savaştan Kurtarmış!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
25.10.2024 - 19:41

X'te '@whoiskatrin' isimli bir Apple çalışanı geçen sene Ukrayna'da savaşın ortasında kalan büyükannesinin kurtarılma hikayesini paylaştı. Apple, çalışanının büyükannesini kurtarmak bir özel bir ekip kurmuş. Kullanıcılar ise 'Apple devlet olmuş' yorumlarını yaptı.

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Rusya, Ukrayna’nın ikinci büyük şehri olan Harkov kentine harekatını sürdürüyor. Rusya’nın ağır saldırısıyla karşılaşan kentin altyapısı savaştan ağır hasar gördü.

Rusya, Ukrayna’nın ikinci büyük şehri olan Harkov kentine harekatını sürdürüyor. Rusya’nın ağır saldırısıyla karşılaşan kentin altyapısı savaştan ağır hasar gördü.

X’te ‘@whoiskatrin’ isimli bir kullanıcı Harkov’da yaşayan büyükannesinin geçen sene savaşın ortasından nasıl kurtarıldığını anlattı.

X’te ‘@whoiskatrin’ isimli bir kullanıcı Harkov’da yaşayan büyükannesinin geçen sene savaşın ortasından nasıl kurtarıldığını anlattı.

Paylaşımına “Apple’ın 2023’te Harkov’da yaşanan cehennemden büyükannemi tahliye etmek için ne kadar çok şey yaptığını hiç anlatmadım” cümlesiyle başlayan Kate, şirketin özel güvenlik, tercüman ve şoförlerden oluşan bir ekip kurduğunu paylaştı.

Paylaşımına “Apple’ın 2023’te Harkov’da yaşanan cehennemden büyükannemi tahliye etmek için ne kadar çok şey yaptığını hiç anlatmadım” cümlesiyle başlayan Kate, şirketin özel güvenlik, tercüman ve şoförlerden oluşan bir ekip kurduğunu paylaştı.
twitter.com

Apple’ın CEO’su Tim Cook ile yazışmasını paylaşan Kate, sözlerini “Minnettarım” sözleriyle bitirdi. Yazışmada ise Cook’un Kate’e, “Büyükannenize en iyi dileklerimi iletin lütfen” dediği görülüyor.

Apple’ın CEO’su Tim Cook ile yazışmasını paylaşan Kate, sözlerini “Minnettarım” sözleriyle bitirdi. Yazışmada ise Cook’un Kate’e, “Büyükannenize en iyi dileklerimi iletin lütfen” dediği görülüyor.

Yaklaşık 1 milyon görüntülenme alan paylaşıma kullanıcılar yorum yağdırdı. Bir kullanıcı Apple’ın bu hareketinin “Bir reklam gösterisi olmadığını” kaydetti. Kate ise kullanıcıya “Basınla paylaşılmadı” yanıtını verdi.

Yaklaşık 1 milyon görüntülenme alan paylaşıma kullanıcılar yorum yağdırdı. Bir kullanıcı Apple’ın bu hareketinin “Bir reklam gösterisi olmadığını” kaydetti. Kate ise kullanıcıya “Basınla paylaşılmadı” yanıtını verdi.
twitter.com
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Türk kullanıcıların yorumları ise şöyle oldu👇🏻

Türk kullanıcıların yorumları ise şöyle oldu👇🏻
twitter.com

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twitter.com

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'Apple Ukraynalı çalışanların ailelerini özel güvenlik timleri ise alarak Ukrayna savaşında sıkıntılı bölgelerden tahliye etmiş. 

Bu tip teknoloji devi firmaların dünyadaki butun devletlerden iyi yönetildiğini düşünüyorum. Torpil sıfıra yakin, çalışanlar özenle seçilmiş akilli insanlar.. Bu firmaların operasyonel güçleri müthiş yüksek...

Hani hep anlatılır ya; Amerika'nın gücü operasyonel başarısından geliyor diye... Ikinci dünya savaşında Japonlar Amerikalıların bir dondurma gemisi oldugunu fark ediyor. Bu durum onları demoralize ediyor çünkü Savas zamanı bile askerine dondurma getirebilecek bir ülkenin operasyonel gucu karşısında şaşırıyorlar...

Operasyon gücü = devletlerin ve şirketlerin başarısı.'

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