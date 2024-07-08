Çocuk Hastanesi de Hedef Alındı, Onlarca Ölü Var! Rusya, Ukrayna Şehirlerini Hipersonik Füzelerle Vurdu

Rus güçleri, aralarında Kiev, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk ve Kramatorsk'un da bulunduğu çok sayıda Ukrayna şehrine büyük çaplı füze saldırısı yaptı.

Ukrayna tarafı saldırılarda en az 20 kişinin öldüğünü ve önemli bir çocuk hastanesinin vurulduğunu açıkladı.