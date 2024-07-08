Çocuk Hastanesi de Hedef Alındı, Onlarca Ölü Var! Rusya, Ukrayna Şehirlerini Hipersonik Füzelerle Vurdu
Çocuk Hastanesi de Hedef Alındı, Onlarca Ölü Var! Rusya, Ukrayna Şehirlerini Hipersonik Füzelerle Vurdu
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirdi.
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Zelenskiy açıklamasında, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzeyle hedef alındığını aktardı.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna'nın başkentine düzenlenen saldırının, Moskova'nın iki yıldır süren geniş çaplı işgali sırasındaki en kötü saldırılardan biri olduğunu söyledi.
Vitali Kliçko, "Bu en kötü saldırılardan biri. Gördüğünüz gibi burası bir çocuk hastanesi" dedi. Saldırı sonrası sosyal medyada öne çıkan bazı videolar 👇
Ukrayna tarafı saldırılarda en az 20 ölü, 50 yaralı olduğunu belirtiyor. Saldırılar sonrası onkoloji hastası çocukların sokak ortasında kaldığına ilişkin bazı görüntüler geliyor.
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Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın en gelişmiş Rus silahlarından biri olan Kinzhal hipersonik füzelerini kullanarak başkenti vurduğunu söyledi. Kinzhal füzelerinin ses hızının 10 katı hızla uçması nedeniyle önlenmesinin çok zor olduğu bildiriliyor.
Saldırı ayrıca Washington'da yapılacak üç günlük kritik NATO zirvesinden birkaç gün meydana geldi. 11 Temmuz'da yapılacak NATO-Ukrayna Konsey toplantısı, 32 üye ülkenin Ukrayna'ya destek stratejisini belirlemeyi amaçlıyor.
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