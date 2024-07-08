Kutlu Parti'nin Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu Oldu: "Sağcı, Solcu, Ortacı, Merkezci Değiliz"
Kutlu Parti'nin Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu Oldu: "Sağcı, Solcu, Ortacı, Merkezci Değiliz"
İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Parti'nin Genel Başkanlığına seçildi. Halaçoğlu, ''Sağcı değiliz, solcu değiliz ama ortacı veya merkezci de değiliz. Hatta merkez sağcı ve merkez solcu da değiliz'' ifadelerini kullandı.
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Kutlu Parti Kurucular Kurulu, parti genel başkanı ve yetkili organlarını seçmek üzere dün Ankara'da toplandı.Yusuf Halaçoğlu oy birliğiyle Kutlu Parti Genel Başkanlığına seçildi.
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Seçim sonrası bir konuşma yapan Halaçoğlu, partinin ideolojik duruşuna ilişkin açıklamalarıyla sosyal medyada kendine yer bulmayı başardı.
Halaçoğlu şu ifadeleri kullandı: "Sağcı değiliz, solcu değiliz ama ortacı veya merkezci de değiliz. Hatta merkez sağcı ve merkez solcu da değiliz."
"Bunlar Batı'nın bize empoze ettiği yapay sınıflandırmalardır. Sahada karşılığı yoktur. Biz doğrudan doğruya vatanseveriz. Bize 'Türkçü veya milliyetçi değil misiniz?' diye soruyorlar. Onlara 'Vatanseverlik hepsini kapsar.' diyoruz."
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