Kutlu Parti'nin Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu Oldu: "Sağcı, Solcu, Ortacı, Merkezci Değiliz"

İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Parti'nin Genel Başkanlığına seçildi. Halaçoğlu, ''Sağcı değiliz, solcu değiliz ama ortacı veya merkezci de değiliz. Hatta merkez sağcı ve merkez solcu da değiliz'' ifadelerini kullandı.