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Günün Anketi: İki Seçenek Arasında Kim Daha Zengin?

Günün Anketi: İki Seçenek Arasında Kim Daha Zengin?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 15:05

Malı mülkü olan insanlar hepimizin gözünde zengindir. Peki gerçekten durum böyle mi? Mesela bir kişinin zengin olup olmadığını belirlerken aslında borç durumunu da denklem içerisine almamız gerekir. Peki ya bu durumda zengin kimdir, kime zengin denebilir?

Gelin, zenginliğin ne olduğunu anlamanızı sağlayacak bir anket yapalım. 

Kaynak: Mert Başaran / Küçük İşler Büyük Özgürlükler

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A kişisinin 20 milyon liralık bir villası var. Fakat aynı zamanda bankaya 10 milyon liralık kredi borcu var.

A kişisinin 20 milyon liralık bir villası var. Fakat aynı zamanda bankaya 10 milyon liralık kredi borcu var.

Basit bir hesaplamayla, toplamda 10 milyon lirası olduğunu göreceksiniz.

B kişisinin de 1 milyon liralık evi var. Ayrıca bankada da 9 milyon lirası var.

B kişisinin de 1 milyon liralık evi var. Ayrıca bankada da 9 milyon lirası var.

Basit bir hesaplamayla bu kişinin de 10 milyon lirası olduğunu göreceksiniz.

Peki bu isimlerden hangisi zengin?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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