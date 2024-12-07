Günün Anketi: İki Seçenek Arasında Kim Daha Zengin?
Günün Anketi: İki Seçenek Arasında Kim Daha Zengin?
Malı mülkü olan insanlar hepimizin gözünde zengindir. Peki gerçekten durum böyle mi? Mesela bir kişinin zengin olup olmadığını belirlerken aslında borç durumunu da denklem içerisine almamız gerekir. Peki ya bu durumda zengin kimdir, kime zengin denebilir?
Gelin, zenginliğin ne olduğunu anlamanızı sağlayacak bir anket yapalım.
Kaynak: Mert Başaran / Küçük İşler Büyük Özgürlükler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A kişisinin 20 milyon liralık bir villası var. Fakat aynı zamanda bankaya 10 milyon liralık kredi borcu var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
B kişisinin de 1 milyon liralık evi var. Ayrıca bankada da 9 milyon lirası var.
Peki bu isimlerden hangisi zengin?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın