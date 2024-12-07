Günün Anketi: İki Seçenek Arasında Kim Daha Zengin?

Malı mülkü olan insanlar hepimizin gözünde zengindir. Peki gerçekten durum böyle mi? Mesela bir kişinin zengin olup olmadığını belirlerken aslında borç durumunu da denklem içerisine almamız gerekir. Peki ya bu durumda zengin kimdir, kime zengin denebilir?

Gelin, zenginliğin ne olduğunu anlamanızı sağlayacak bir anket yapalım.

Kaynak: Mert Başaran / Küçük İşler Büyük Özgürlükler