onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran, Devrilen Rejimden Sonra Yeni Rejime Birikmiş Borçları Fatura Olarak Çıkardı

İran, Devrilen Rejimden Sonra Yeni Rejime Birikmiş Borçları Fatura Olarak Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.12.2024 - 19:34

Suriye'de iç sabaş çıktığından bu yana Esad rejiminin en önemli destekçilerini başında İran geliyordu. İran, Esad yönetimine koşulsuz destek sunarken ekonomik olarak da önemli bir katkıda bulunmuştu. Esad rejiminin on iki günde devrilmesine Esad kadar İran'ın da hazırlıksız yakalandığı görülüyor. İran ilk başlardaki temkinli açıklamalarından sonra yeni bir taleple ortaya çıktı. İran, Suriye'den verdiği desteğin bedelini geri istiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Esad rejimi Colani liderliğindeki silahlı güçlere 12 günde devrilirken kendisinin oldukça şaşkın olduğu anlaşılıyordu. Benzer bir şaşkınlık müttefiği İran'da da görüldü.

Esad rejimi Colani liderliğindeki silahlı güçlere 12 günde devrilirken kendisinin oldukça şaşkın olduğu anlaşılıyordu. Benzer bir şaşkınlık müttefiği İran'da da görüldü.

İran, bugüne dek Esad rejimine büyük bir destek sunmuştu. Esad'ın devrilmesi onların da maddi manevi tüm yatırımlarını boşa düşürdü.

İran, bugüne dek Esad rejimine büyük bir destek sunmuştu. Esad'ın devrilmesi onların da maddi manevi tüm yatırımlarını boşa düşürdü.

İran, yeni Suriye devletinden ilk talebini açıkladı. İran, bugüne dek verdiği desteğin karşılığında 30 milyar dolar istiyor.

İran, yeni Suriye devletinden ilk talebini açıkladı. İran, bugüne dek verdiği desteğin karşılığında 30 milyar dolar istiyor.

İran, Suriye'nin 30 milyar dolar borcunu geri ödemesi gerektiğini söylerken "Hükümet değişse bile İran'ın Suriye üzerindeki alacaklarından vazgeçilmeyecek. Suriye'de kurulacak yeni yönetim, bu borcu İran halkına ödemekle yükümlü olacak" dedi.

İran, Suriye'nin 30 milyar dolar borcunu geri ödemesi gerektiğini söylerken "Hükümet değişse bile İran'ın Suriye üzerindeki alacaklarından vazgeçilmeyecek. Suriye'de kurulacak yeni yönetim, bu borcu İran halkına ödemekle yükümlü olacak" dedi.

Iran Observer'a konuşan milletvekillerinden Reisi de bu duruma gerekçe olarak "Yaklaşık 6 bin şehit verdik, milyarlar harcadık ve ardından Suriye'yi bir hafta içinde aşırılık yanlılarına teslim ettik" açıklaması yapmıştı.

Iran Observer'a konuşan milletvekillerinden Reisi de bu duruma gerekçe olarak "Yaklaşık 6 bin şehit verdik, milyarlar harcadık ve ardından Suriye'yi bir hafta içinde aşırılık yanlılarına teslim ettik" açıklaması yapmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın