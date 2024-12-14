İran, Devrilen Rejimden Sonra Yeni Rejime Birikmiş Borçları Fatura Olarak Çıkardı
İran, Devrilen Rejimden Sonra Yeni Rejime Birikmiş Borçları Fatura Olarak Çıkardı
Suriye'de iç sabaş çıktığından bu yana Esad rejiminin en önemli destekçilerini başında İran geliyordu. İran, Esad yönetimine koşulsuz destek sunarken ekonomik olarak da önemli bir katkıda bulunmuştu. Esad rejiminin on iki günde devrilmesine Esad kadar İran'ın da hazırlıksız yakalandığı görülüyor. İran ilk başlardaki temkinli açıklamalarından sonra yeni bir taleple ortaya çıktı. İran, Suriye'den verdiği desteğin bedelini geri istiyor.
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Esad rejimi Colani liderliğindeki silahlı güçlere 12 günde devrilirken kendisinin oldukça şaşkın olduğu anlaşılıyordu. Benzer bir şaşkınlık müttefiği İran'da da görüldü.
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İran, bugüne dek Esad rejimine büyük bir destek sunmuştu. Esad'ın devrilmesi onların da maddi manevi tüm yatırımlarını boşa düşürdü.
İran, yeni Suriye devletinden ilk talebini açıkladı. İran, bugüne dek verdiği desteğin karşılığında 30 milyar dolar istiyor.
İran, Suriye'nin 30 milyar dolar borcunu geri ödemesi gerektiğini söylerken "Hükümet değişse bile İran'ın Suriye üzerindeki alacaklarından vazgeçilmeyecek. Suriye'de kurulacak yeni yönetim, bu borcu İran halkına ödemekle yükümlü olacak" dedi.
Iran Observer'a konuşan milletvekillerinden Reisi de bu duruma gerekçe olarak "Yaklaşık 6 bin şehit verdik, milyarlar harcadık ve ardından Suriye'yi bir hafta içinde aşırılık yanlılarına teslim ettik" açıklaması yapmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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