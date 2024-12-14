İran, Devrilen Rejimden Sonra Yeni Rejime Birikmiş Borçları Fatura Olarak Çıkardı

Suriye'de iç sabaş çıktığından bu yana Esad rejiminin en önemli destekçilerini başında İran geliyordu. İran, Esad yönetimine koşulsuz destek sunarken ekonomik olarak da önemli bir katkıda bulunmuştu. Esad rejiminin on iki günde devrilmesine Esad kadar İran'ın da hazırlıksız yakalandığı görülüyor. İran ilk başlardaki temkinli açıklamalarından sonra yeni bir taleple ortaya çıktı. İran, Suriye'den verdiği desteğin bedelini geri istiyor.