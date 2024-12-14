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Arda Güler, Madrid Derbisi'nde İlk 11'de Maça Başlıyor

Arda Güler, Madrid Derbisi'nde İlk 11'de Maça Başlıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.12.2024 - 21:56

Real Madrid puan kayıplarının ardından tekrar zirveye tutundu. Ancelotti, Avrupa ve ligde alınan sonuçlardan sonra belli bir taktik yapıyı da oturttu. Ancak bu yapıda Arda Güler'in rolü ise hala net değil. Arda bir ilk on birde görüyoruz bir yedekte... Bu durum İspanya'da da tepkiyle karşılanıyor. Ancak Ancelotti bu akşam da Arda'ya şans vermeyi tercih etti.

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Arda Güler, son zamanlarda daha fazla süre bulmaya başlasa da kritik maçlarda yedek kulübesinde olması eleştiri alıyor.

Arda Güler, son zamanlarda daha fazla süre bulmaya başlasa da kritik maçlarda yedek kulübesinde olması eleştiri alıyor.

Ancelotti'nin aldığı süreyi artırmasıyla Arda önce asist yaptı, geçtiğimiz hafta da golünü attı. Bir sahada bir kenarda şeklinde istikrarsız seçimler yapan Ancelotti bugün de Arda'ya şans verdi.

Ancelotti'nin aldığı süreyi artırmasıyla Arda önce asist yaptı, geçtiğimiz hafta da golünü attı. Bir sahada bir kenarda şeklinde istikrarsız seçimler yapan Ancelotti bugün de Arda'ya şans verdi.

Arda Güler, bu akşam 23.00'te oynanacak Madrid Derbisi'nde Rayo Vallecano'ya karşı ilk on birde maça başlayacak.

Arda Güler, bu akşam 23.00'te oynanacak Madrid Derbisi'nde Rayo Vallecano'ya karşı ilk on birde maça başlayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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