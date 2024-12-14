Arda Güler, Madrid Derbisi'nde İlk 11'de Maça Başlıyor

Real Madrid puan kayıplarının ardından tekrar zirveye tutundu. Ancelotti, Avrupa ve ligde alınan sonuçlardan sonra belli bir taktik yapıyı da oturttu. Ancak bu yapıda Arda Güler'in rolü ise hala net değil. Arda bir ilk on birde görüyoruz bir yedekte... Bu durum İspanya'da da tepkiyle karşılanıyor. Ancak Ancelotti bu akşam da Arda'ya şans vermeyi tercih etti.