Polisler Hayran Sandı: Ferdi Tayfur'un Cenazesine Katılan Mustafa Üstündağ Yaka Paça Atılmak İstendi!
Polisler Hayran Sandı: Ferdi Tayfur'un Cenazesine Katılan Mustafa Üstündağ Yaka Paça Atılmak İstendi!
Arabesk müziğin efsanelerinden Ferdi Tayfur 2 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanat camiasını derin bir yasa boğan ölümün üzerinden günler geçse de yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Pek çok ünlü isim gibi Mustafa Üstündağ da usta sanatçının cenaze törenine katıldı. Protokol bölümüne doğru hamle yapan ünlü oyuncu polisler tarafından tanınmayınca yaka paça dışarıya atılmak istendi.
Vatandaşların bağırmasıyla durumu fark eden polis Mustafa Üstündağ'ı bıraksa da tepkiler dinmedi!
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Türk arabesk müziğinin gönüllere taht kuran isimleri arasında yer alan Ferdi Tayfur, Marmaris'teki evinde fenalaşmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
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Hem kalp operasyonu hem de böbrek nakli geçirdikten sonra durumu iyiye gittiği söylenen Ferdi Tayfur maalesef ki 2 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AKM'de birçok ünlünün akın ettiği veda ardından, naaşı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilen usta sanatçı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Vefatı üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen gündem durulmak bilmedi! Bir yandan cenazedeki kavga, bir yandan serveti derken ortalık durulmadı.
Ancak bu sefer konu epey başka! Tayfur'un Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze törenine pek çok ünlü isim gibi oyuncu Mustafa Üstündağ da katıldı.
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İzdihamın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemlerinin alan polisler, ünlü oyuncuyu tanıyamayıp protokol bölümüne almak istemedi.
Kendisinin bir hayran olduğunu sanan polisler Üstündağ'ı yaka paça ordan çıkarmaya çalışırken vatandaşların devreye girdiği görüldü.
Ortaya çıkan bu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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