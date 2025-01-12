Yasa Dışı Bahis Reklamından Tutuklanmıştı: Samet Liçina'dan Hala Cezaevinde Olan Kerimcan Durmaz'a Mektup!
Yasa Dışı Bahis Reklamından Tutuklanmıştı: Samet Liçina'dan Hala Cezaevinde Olan Kerimcan Durmaz'a Mektup!
Geçtiğimiz günlerde Malta konserinde yasa dışı bahis sitesinin logosunun tam altında pozları yayılan Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yapma suçlamasıyla tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.
Sosyal medyada birçok ünlü isimden Durmaz'a destek mesajları gelirken, biricik dostu Samet Liçina da yaşananlara tepki göstermişti.
Samet Liçina, hala cezaevinde olan arkadaşına bir mektup yazdı, 'hayat bize meydan okuyor' dedi.
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Uzun bir süre önce hayatımıza giren, uçaktaki talihsizliğin ardından Amerika'ya yerleşen fakat birkaç ay önce geri dönerek hem vlog'ları, hem şarkıları hem de sahneleriyle popülaritesini ikiye katlayan Kerimcan Durmaz'ın geçtiğimiz günlerde bir anda kendini cezaevinde buldu.
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Malta'da bir mekanda verdiği konserde yasa dışı bahis sitesinin logosunun tam altında pozları yayılan Kerimcan Durmaz'un yasa dışı bahis reklamı yapma suçlaması ve tutuklama talebiyle sevk edildiği adliyeden tutuklanma kararı çıkmıştı.
Sosyal medyada birçok ünlü ismin destek mesajı paylaştığı Kerimcan Durmaz'ın tutuklanma kararına biricik dostu Samet Liçina da tepki göstermişti.
Birkaç saat önce Samet Liçina'dan halen cezaevinde olan dostuna mektup geldi... Samet Liçina, oldukça duygusal bir mesaj paylaştı.
"Bu süreçte yalnız olmadığını asla unutma" dedi ve ekledi:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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