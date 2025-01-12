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Yasa Dışı Bahis Reklamından Tutuklanmıştı: Samet Liçina'dan Hala Cezaevinde Olan Kerimcan Durmaz'a Mektup!

Yasa Dışı Bahis Reklamından Tutuklanmıştı: Samet Liçina'dan Hala Cezaevinde Olan Kerimcan Durmaz'a Mektup!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.01.2025 - 23:13

Geçtiğimiz günlerde Malta konserinde yasa dışı bahis sitesinin logosunun tam altında pozları yayılan Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yapma suçlamasıyla tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. 

Sosyal medyada birçok ünlü isimden Durmaz'a destek mesajları gelirken, biricik dostu Samet Liçina da yaşananlara tepki göstermişti. 

Samet Liçina, hala cezaevinde olan arkadaşına bir mektup yazdı, 'hayat bize meydan okuyor' dedi.

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Uzun bir süre önce hayatımıza giren, uçaktaki talihsizliğin ardından Amerika'ya yerleşen fakat birkaç ay önce geri dönerek hem vlog'ları, hem şarkıları hem de sahneleriyle popülaritesini ikiye katlayan Kerimcan Durmaz'ın geçtiğimiz günlerde bir anda kendini cezaevinde buldu.

Uzun bir süre önce hayatımıza giren, uçaktaki talihsizliğin ardından Amerika'ya yerleşen fakat birkaç ay önce geri dönerek hem vlog'ları, hem şarkıları hem de sahneleriyle popülaritesini ikiye katlayan Kerimcan Durmaz'ın geçtiğimiz günlerde bir anda kendini cezaevinde buldu.

Malta'da bir mekanda verdiği konserde yasa dışı bahis sitesinin logosunun tam altında pozları yayılan Kerimcan Durmaz'un yasa dışı bahis reklamı yapma suçlaması ve tutuklama talebiyle sevk edildiği adliyeden tutuklanma kararı çıkmıştı.

Malta'da bir mekanda verdiği konserde yasa dışı bahis sitesinin logosunun tam altında pozları yayılan Kerimcan Durmaz'un yasa dışı bahis reklamı yapma suçlaması ve tutuklama talebiyle sevk edildiği adliyeden tutuklanma kararı çıkmıştı.

Sosyal medyada birçok ünlü ismin destek mesajı paylaştığı Kerimcan Durmaz'ın tutuklanma kararına biricik dostu Samet Liçina da tepki göstermişti.

Sosyal medyada birçok ünlü ismin destek mesajı paylaştığı Kerimcan Durmaz'ın tutuklanma kararına biricik dostu Samet Liçina da tepki göstermişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç saat önce Samet Liçina'dan halen cezaevinde olan dostuna mektup geldi... Samet Liçina, oldukça duygusal bir mesaj paylaştı.

Birkaç saat önce Samet Liçina'dan halen cezaevinde olan dostuna mektup geldi... Samet Liçina, oldukça duygusal bir mesaj paylaştı.

Sözlerine, 'Arkadaşım,  Hayat ne yazıkki zaman zaman hepimize meydan okur, ama ben biliyorum ki sen bu meydan okumaların üstesinden gelebilecek kadar güçlü, azimli ve eşsiz bir insansın.

Bunu unutmal ki en güzel günler daima bir adım ileridedir. Yol boyunca yaşadığımız her zorluk bizi daha da güçlü kılar. Ve sen, tüm bu süreçlerden parlayarak çıkmayı her zaman başardın.  Senin o güçlü ve kararlı duruşunla neleri değiştirebileceğini hepimiz gördük, biliyoruz.' diyerek başladı.

"Bu süreçte yalnız olmadığını asla unutma" dedi ve ekledi:

"Bu süreçte yalnız olmadığını asla unutma" dedi ve ekledi:

'Seni seven, sana inanan, senin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan , sevenlerin ailen ve arkadaşların var. En kısa sürede çok büyük mucizelerle karşılaşacağımızı hissediyorum. Bu his, kalbimde umutla büyüyor ve bana şunu söylüyor:  Her şeyin çok daha güzel olacağına inanmak için sebebim var. Adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine inanıyorum. 🙏🏻🤍'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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