Yasa Dışı Bahis Reklamından Tutuklanmıştı: Samet Liçina'dan Hala Cezaevinde Olan Kerimcan Durmaz'a Mektup!

Sözlerine, 'Arkadaşım, Hayat ne yazıkki zaman zaman hepimize meydan okur, ama ben biliyorum ki sen bu meydan okumaların üstesinden gelebilecek kadar güçlü, azimli ve eşsiz bir insansın.

Bunu unutmal ki en güzel günler daima bir adım ileridedir. Yol boyunca yaşadığımız her zorluk bizi daha da güçlü kılar. Ve sen, tüm bu süreçlerden parlayarak çıkmayı her zaman başardın. Senin o güçlü ve kararlı duruşunla neleri değiştirebileceğini hepimiz gördük, biliyoruz.' diyerek başladı.