Yasa Dışı Bahis Reklamından Tutuklanmıştı: Samet Liçina'dan Hala Cezaevinde Olan Kerimcan Durmaz'a Mektup!

'Seni seven, sana inanan, senin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan , sevenlerin ailen ve arkadaşların var. En kısa sürede çok büyük mucizelerle karşılaşacağımızı hissediyorum. Bu his, kalbimde umutla büyüyor ve bana şunu söylüyor: Her şeyin çok daha güzel olacağına inanmak için sebebim var. Adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine inanıyorum. 🙏🏻🤍'