Turabi Yeni Şarkısı: Turabi Dur Abi Sus Abi Şarkı Sözleri
Turabi Yeni Şarkısı: Turabi Dur Abi Sus Abi Şarkı Sözleri
Survivor'la hayatımıza giren Turabi Çamkıran, Wine Me, Dine Me şarkısıyla gündeme oturmuş ve hakkında yakalama kararı çıkarıltılmış. Turabi bu gelişmeye yeni bir şarkıyla yanıt verdi. Dur Abi, Sus Abi şarkısını duyuran Turabi kısa sürede gündem oldu.
İşte o çok konuşulan Turabi şarkı sözleri...
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Survivor Turabi, Wine Me Dine Me şarkısıyla kısa sürede gündeme oturmuştu.
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Şarkı sözlerini değiştirmesine rağmen hakkında yakalama kararı çıkartılan Turabi, söz konusu gelişme için "Dur Abi Sus Abi" isimli yeni bir şarkı çıkarttı.
Turabi Dur Abi Sus Abi Şarkı Sözleri
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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