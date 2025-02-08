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Turabi Yeni Şarkısı: Turabi Dur Abi Sus Abi Şarkı Sözleri

Turabi Yeni Şarkısı: Turabi Dur Abi Sus Abi Şarkı Sözleri

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.02.2025 - 22:41

Survivor'la hayatımıza giren Turabi Çamkıran, Wine Me, Dine Me şarkısıyla gündeme oturmuş ve hakkında yakalama kararı çıkarıltılmış. Turabi bu gelişmeye yeni bir şarkıyla yanıt verdi. Dur Abi, Sus Abi şarkısını duyuran Turabi kısa sürede gündem oldu. 

İşte o çok konuşulan Turabi şarkı sözleri...

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Survivor Turabi, Wine Me Dine Me şarkısıyla kısa sürede gündeme oturmuştu.

Survivor Turabi, Wine Me Dine Me şarkısıyla kısa sürede gündeme oturmuştu.

Şarkı hakkında erişim engeli getirilmiş ve Turabi sözleri Kiss Me Hug Me olarak değiştirmişti.

Şarkı sözlerini değiştirmesine rağmen hakkında yakalama kararı çıkartılan Turabi, söz konusu gelişme için "Dur Abi Sus Abi" isimli yeni bir şarkı çıkarttı.

Şarkı sözlerini değiştirmesine rağmen hakkında yakalama kararı çıkartılan Turabi, söz konusu gelişme için "Dur Abi Sus Abi" isimli yeni bir şarkı çıkarttı.

Turabi Dur Abi Sus Abi Şarkı Sözleri

Turabi Dur Abi Sus Abi Şarkı Sözleri

Ulan abi

Bundan sonra dur abi, sus abi

Bir ağzını diktir git abi

Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi

Bundan sonra dur abi, sus abi

Bir ağzını diktir git hadi 

Bir ağzını diktir git hadi

Hay ben senin abi, lütfen burdan 

Bir kalk git abi, git hadi

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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