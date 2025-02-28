Sonunu Çok Az Kişi Getirebilecek: Yurt Dışında Ses Getirmiş 10 Yerli Korku Filmi!

Korku sineması, kültürel farklılıkların en çarpıcı şekilde hissedildiği türlerden biri olarak kabul edilir. Türkiye, özellikle son yıllarda korku sinemasında büyük bir atılım yaparak cin, büyü, metafizik ve psikolojik korku gibi unsurları harmanlayan etkileyici yapımlara imza attı. Bu filmler, yalnızca ülkemizde izleyicileri değil, uluslararası korkuseverleri de sağlam etkiledi.

Bazıları dünya çapındaki festivallerde büyük övgüler aldı, bazıları Hollywood tarzı anlatımı İslami korku unsurlarıyla birleştirerek ilgi çekti, bazıları ise YouTube ve Reddit gibi platformlarda viral olarak yayılarak büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

Peki korkunun sınırlarını aşan, kültürel unsurlarıyla öne çıkan ve dünya çapında yankı uyandıran yapımları keşfetmeye hazır mısınız?