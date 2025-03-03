İfadeye Çağırıldı: Ünlü Sanatçı Özcan Deniz Hakkında Soruşturma Başlatıldı
İfadeye Çağırıldı: Ünlü Sanatçı Özcan Deniz Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Son zamanlarda sık sık yaşadığı aile dramalarıyla gündeme gelen Özcan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Sanatçı Özcan Deniz'e başlatılan soruşturmanın sebebinin Uskumruköy'deki sit alanına izinsiz ve ruhsatsız eklemeleri olduğu öğrenildi.
'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlamalarıyla karşı karşıya olan Özcan Deniz ifadeye çağırıldı.
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İki sezondur Kızıl Goncalar dizisinde Doktor Levent karakterine hayat veren şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir aile dramasıyla gündeme geliyor.
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Geçtiğimiz dakikalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.
Soruşturmanın Uskumruköy'deki sit alanı içerisinde kalan üç villaya ruhsatsız ve izinsiz alanlar inşa edildiğinin tespit edilmesi sebebiyle açıldığı öğrenildi.
Deniz, savcılık tarafından ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne çağırıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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