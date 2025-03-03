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İfadeye Çağırıldı: Ünlü Sanatçı Özcan Deniz Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İfadeye Çağırıldı: Ünlü Sanatçı Özcan Deniz Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.03.2025 - 10:58 Son Güncelleme: 03.03.2025 - 11:13

Son zamanlarda sık sık yaşadığı aile dramalarıyla gündeme gelen Özcan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Sanatçı Özcan Deniz'e başlatılan soruşturmanın sebebinin Uskumruköy'deki sit alanına izinsiz ve ruhsatsız eklemeleri olduğu öğrenildi. 

'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlamalarıyla karşı karşıya olan Özcan Deniz ifadeye çağırıldı.

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İki sezondur Kızıl Goncalar dizisinde Doktor Levent karakterine hayat veren şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir aile dramasıyla gündeme geliyor.

İki sezondur Kızıl Goncalar dizisinde Doktor Levent karakterine hayat veren şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir aile dramasıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda annesi, abisi ve ablası da dahil olmak üzere tüm aile bireylerine rest çekip hayatından silen Özcan Deniz, annesi Gel Konuşalım canlı yayınına çıkıp evliliği hakkında konuşunca kalp spazmı geçirmiş, sevenlerini korkutmuştu.

Geçtiğimiz dakikalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz dakikalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Özcan Deniz'in Uskumruköy, Sarıyer'de sit alanı içerisinde yer alan villasına yaptığı eklemeler neticesinde 'imar kirliliğine neden olmak' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlamarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın Uskumruköy'deki sit alanı içerisinde kalan üç villaya ruhsatsız ve izinsiz alanlar inşa edildiğinin tespit edilmesi sebebiyle açıldığı öğrenildi.

Soruşturmanın Uskumruköy'deki sit alanı içerisinde kalan üç villaya ruhsatsız ve izinsiz alanlar inşa edildiğinin tespit edilmesi sebebiyle açıldığı öğrenildi.

Üç villada da ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği görüldü.

Deniz, savcılık tarafından ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne çağırıldı.

Deniz, savcılık tarafından ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sanatçı Özcan Deniz hakkında; 'Sarıyer İlçesi Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tesbiti üzerine İmar Kirliliğine neden olma ve Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Özcan Deniz şüpheli sıfatı ile ifadesi alınmak üzere 05.03 2025 Çarşamba günü saat 10.30 Cumhuriyet Başsavcılığı imar suçları bürosuna ifadeye çağrılmıştır.' açıklaması yapıldı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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