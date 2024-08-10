Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 22:46

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gamze Erçel?

Gamze Erçel?

Sibil Çetinkaya?

Sibil Çetinkaya?

Hande Erçel?

Hande Erçel?

İrem Derici?

İrem Derici?

Hadise?

Hadise?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yasemin Şefkatli?

Yasemin Şefkatli?

Nazlı Sabancı?

Nazlı Sabancı?

Hande Yener?

Hande Yener?

Meryem Uzerli?

Meryem Uzerli?

Duygu Özaslan?

Duygu Özaslan?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın