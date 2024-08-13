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Moda mı Bu? Kemal Doğulu'nun Her Şeyden Biraz Kattığı Eşi Benzeri Olmayan Kombini Dillere Fena Düştü!

Moda mı Bu? Kemal Doğulu'nun Her Şeyden Biraz Kattığı Eşi Benzeri Olmayan Kombini Dillere Fena Düştü!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 08:51

Kemal Doğulu'nun her şeyden biraz kattığı eşi benzeri olmayan kombini sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

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Moda programı denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Kemal Doğulu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü modacı Kemal Doğulu'yı 'İşte Benim Stilim', 'Doya Doya Moda' gibi yapımlarda izlemiştik hatırlarsanız.

Moda programı denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Kemal Doğulu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü modacı Kemal Doğulu'yı 'İşte Benim Stilim', 'Doya Doya Moda' gibi yapımlarda izlemiştik hatırlarsanız.

Kuaför, modacı, şarkıcı... On parmağında on marifet ünlü sanatçı sadece kariyeri ile değil özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

Kuaför, modacı, şarkıcı... On parmağında on marifet ünlü sanatçı sadece kariyeri ile değil özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.

Moda programlarından sonra ekranlardan uzaklaşan Kemal Doğulu'yu son dönemlerde il il gezip kadınlar matinelerinde şarkı söylerken görmüştük.

Moda programlarından sonra ekranlardan uzaklaşan Kemal Doğulu'yu son dönemlerde il il gezip kadınlar matinelerinde şarkı söylerken görmüştük.

Son olarak geçtiğimiz günlerde görüntülenen Kemal Doğulu, her şeyden biraz kattığı eşi benzeri olmayan tarzı ile dikkat çekti. Ünlü ismin kombini sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Son olarak geçtiğimiz günlerde görüntülenen Kemal Doğulu, her şeyden biraz kattığı eşi benzeri olmayan tarzı ile dikkat çekti. Ünlü ismin kombini sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Gelin Doğulu'nun kombinine kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin Doğulu'nun kombinine kim ne demiş birlikte bakalım!
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