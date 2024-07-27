Kadir Ezildi'nin "Onu Affetmiyorum" Dediği Babası Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Kadir Ezildi'nin "Onu Affetmiyorum" Dediği Babası Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanan ve söz-nişan organizasyonları ile gündemden düşmeyen Kadir Ezildi'nin 'onu affetmiyorum' dediği babası yıllar sonra ortaya çıktı!
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'Temizlik Avcıları' programı ile ekran kariyerine başlayan ve şimdilerde 'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Titizliği ve sempatik tavırları ile sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, son dönemde evlilik teklifi ve nişan hazırlıkları ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.
Ünlü fenomenin sır gibi sakladığı sevgilisini de bu dönemde ilk kez görmüştük! Hatta ünlü çiftin nişan organizasyonundan sosyal medya paylaşımına kadar her adımları çok eleştirilmiş, bir kesim ise bu kadar abartının görgüsüzlük olduğunu savunmuştu.
Aşktan yana yüzü gülen ünlü fenomen geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda babasıyla görüşmediğini açıklamış ve "onu affetmiyorum" dediği babası hakkında "Babamı hatırlamıyorum. Bazen kendimi zorluyorum, 'Ne yapardık, nasıl biriydi?' diye ama hatırlamıyorum. İnsan babasını unutur mu? Ben unuttum" açıklamalarında bulunmuştu.
Ezildi'nin sır gibi sakladığı babası geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ortaya çıktı! Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden Mehmet Ezildi, ailesini yıllar önce terk ettiği için aldığı eleştirilere daha fazla dayanamadı!
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Bugüne kadar sessiz kalma sebebinin oğluna zarar vermemek için olduğunu söyleyen Ezildi, hakaret içerikli yorum yapan hesaplar hakkında da yasal işlem başlatacağını açıkladı.
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