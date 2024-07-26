Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın Evlilik Açıklaması Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın Evlilik Açıklaması Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın'la Hadi Anlat programında yaptığı evlilik açıklaması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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Son dönemlerde reyting listelerini alt üst eden Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Şimdilerde yeni sezona gün sayan ve dinlenmenin keyfini çıkaran Evrim Alasya, açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Bir dijital platformda yayınlanan Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk olan ünlü oyuncu bu kez de evliliğe dair yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.
“Evlilikle ilgili fikrim şuydu; insan doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman evlilik hayali kurmadım.” diyen ünlü oyuncunun açıklamaları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü!
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Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine 👇🏻
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