Yaz Turnesine Çıkan Kenan Doğulu'nun Kendisinden Uzun Devasa Valizi Dillere Fena Düştü!
Yaz Turnesine Çıkan Kenan Doğulu'nun Kendisinden Uzun Devasa Valizi Dillere Fena Düştü!
Yaz turnesine çıkan Kenan Doğulu'nun kendinden büyük devasa valizi goygoycuların diline fena düştü.
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Şarkıları ile yıllardır müzik listelerinin altını üstüne getiren Kenan Doğulu, kariyerinin yanı sıra evliliği, paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.
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2014 yılında Beren Saat ile dünyaevine giren ve "Beren’i görünce aşıklık sistemim çöktü… Aşkı Beren'den öğrendim." gibi açıklamaları ile aşkını her fırsatta haykıran Kenan Doğulu, şimdilerde yaz turnesine çıkmaya hazırlanıyor.
Yaz turnesine çıkan Kenan Doğulu'nun kendisinden büyük devasa valizi ise görenleri kahkahaya boğdu. Ünlü ismin paylaşımı dillere fena düştü!
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