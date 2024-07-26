Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yaz Turnesine Çıkan Kenan Doğulu'nun Kendisinden Uzun Devasa Valizi Dillere Fena Düştü!

Yaz Turnesine Çıkan Kenan Doğulu'nun Kendisinden Uzun Devasa Valizi Dillere Fena Düştü!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 18:42

Yaz turnesine çıkan Kenan Doğulu'nun kendinden büyük devasa valizi goygoycuların diline fena düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şarkıları ile yıllardır müzik listelerinin altını üstüne getiren Kenan Doğulu, kariyerinin yanı sıra evliliği, paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Şarkıları ile yıllardır müzik listelerinin altını üstüne getiren Kenan Doğulu, kariyerinin yanı sıra evliliği, paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

2014 yılında Beren Saat ile dünyaevine giren ve "Beren’i görünce aşıklık sistemim çöktü… Aşkı Beren'den öğrendim." gibi açıklamaları ile aşkını her fırsatta haykıran Kenan Doğulu, şimdilerde yaz turnesine çıkmaya hazırlanıyor.

2014 yılında Beren Saat ile dünyaevine giren ve "Beren’i görünce aşıklık sistemim çöktü… Aşkı Beren'den öğrendim." gibi açıklamaları ile aşkını her fırsatta haykıran Kenan Doğulu, şimdilerde yaz turnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Yaz turnesine çıkan Kenan Doğulu'nun kendisinden büyük devasa valizi ise görenleri kahkahaya boğdu. Ünlü ismin paylaşımı dillere fena düştü!

Yaz turnesine çıkan Kenan Doğulu'nun kendisinden büyük devasa valizi ise görenleri kahkahaya boğdu. Ünlü ismin paylaşımı dillere fena düştü!

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın