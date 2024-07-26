"Çocuk da Yaparım Kariyer de" Mottosuyla İlerleyen Gupse Özay'ın Senaryo Yazdığı Zor Şartlar Kahkahaya Boğdu!
"Çocuk da Yaparım Kariyer de" Mottosuyla İlerleyen Gupse Özay'ın Senaryo Yazdığı Zor Şartlar Kahkahaya Boğdu!
'Çocuk da yaparım kariyer de' mottosuyla ilerleyen Gupse Özay, hangi şartlar altında senaryo yazdığını paylaştı. Ünlü ismin son paylaşımı görenleri kahkahaya boğdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Komediyi yaşam tarzı haline getiren, her projesiyle izleyenleri kahkahaya boğan Gupse Özay'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim kariyerinin yanı sıra paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2020 yılında kendisi gibi oyuncu eşi Barış Arduç'la nikah masasına oturan Gupse Özay, 2022 yılında kızı Jan Asya'yı kucağına almıştı hatırlarsanız.
Anne olduktan sonra da kariyerine tam gaz devam eden ünlü isim son filmi Lohusa ile de yine izleyicisinden tam not almayı başarmıştı!
Yaz-kış, gece-gündüz dinlemeden çalışan lohusa döneminden bile film çıkarabilen ünlü oyuncu şimdilerde yeni bir senaryo üzerinde çalışıyor biliyorsunuz ki.
Çalışma aşkı Çeşme'de bile devam eden Özay'ın ne kadar zor şartlar altında çalıştığını gösteren son paylaşımı görenleri kahkahaya boğdu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konu Gupse Özay olunca Çeşme'de tatilde, bebek arabasının üzerinde bile çalışıyorsun işte! Bakalım ünlü ismin yeni projesi ne olacak? Merakla bekliyoruz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın