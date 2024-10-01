Yılın Buluşması: Murat Boz, La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso ile Büyük Bir Proje İçin Bir Araya Geldi
Yılın Buluşması: Murat Boz, La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso ile Büyük Bir Proje İçin Bir Araya Geldi
Türk popunun efsane isimlerinden Murat Boz, La Casa De Papel dizisiyle ünlenen Pedro Alonso ile İstanbul'da bir araya geldi.
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Ünlü şarkıcı Murat Boz, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Son dönemdeki projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını heyecanlandıran Boz, şovlarıyla adından bahsettiriyor.
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Sadece müziğiyle değil oyunculuğuyla da konuşulan Murat Boz, Zeytin Ağacı dizisinde Tuğba Büyüküstün'le yakaladığı uyumla ilgi çekmişti.
Murat Boz, La Casa de Papel'in kalplerde taht kuran Berlin'ini canlandıran Pedro Alonso ile bir araya geldi!
İkili büyük bir proje için yan yana böyle poz verdi👇
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