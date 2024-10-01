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Balat'taki Dört Katlı Evini Ballandıra Ballandıra Anlatan Kobra Murat Dolandırılığını İtiraf Etti

Balat'taki Dört Katlı Evini Ballandıra Ballandıra Anlatan Kobra Murat Dolandırılığını İtiraf Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 20:30

Kobra Murat lakabıyla tanınan Murat Divandiler, geçtiğimiz saatlerde TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Şarkıcı Balat'taki dört katlı evini anlatırken dolandırıldığını söyledi.

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"18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var" diyerek sahip olduğu serveti ve yaşam tarzını gözler önüne sermeyi seven Kobra Murat şaşaalı hayatıyla dikkat çekiyor.

"18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var" diyerek sahip olduğu serveti ve yaşam tarzını gözler önüne sermeyi seven Kobra Murat şaşaalı hayatıyla dikkat çekiyor.

Zaman zaman saçlarıyla, zaman zaman da ailesiyle konuştuğumuz Kobra Murat son olarak "askerlik hatırası" pozuyla gündeme gelmiş ve yıllar içindeki değişimiyle çok konuşulmuştu.

Zaman zaman saçlarıyla, zaman zaman da ailesiyle konuştuğumuz Kobra Murat son olarak "askerlik hatırası" pozuyla gündeme gelmiş ve yıllar içindeki değişimiyle çok konuşulmuştu.

Detaylar için👇

Geçtiğimiz saatlerde şarkıcı TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Balat'ta kendine 4 katlı apartman aldığını söyleyen Kobra Murat katlarını tek tek tanıttı.

Geçtiğimiz saatlerde şarkıcı TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Balat'ta kendine 4 katlı apartman aldığını söyleyen Kobra Murat katlarını tek tek tanıttı.

“Alt katta terzilik yapacağım. Eve dünya param gitti. Bir de müteahhit dolandırdı.” diyen Kobra Murat üstüne bir de dolandırıldığını açıkladı.

“Alt katta terzilik yapacağım. Eve dünya param gitti. Bir de müteahhit dolandırdı.” diyen Kobra Murat üstüne bir de dolandırıldığını açıkladı.

İşte o anlar👇

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