Balat'taki Dört Katlı Evini Ballandıra Ballandıra Anlatan Kobra Murat Dolandırılığını İtiraf Etti
Balat'taki Dört Katlı Evini Ballandıra Ballandıra Anlatan Kobra Murat Dolandırılığını İtiraf Etti
Kobra Murat lakabıyla tanınan Murat Divandiler, geçtiğimiz saatlerde TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Şarkıcı Balat'taki dört katlı evini anlatırken dolandırıldığını söyledi.
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"18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var" diyerek sahip olduğu serveti ve yaşam tarzını gözler önüne sermeyi seven Kobra Murat şaşaalı hayatıyla dikkat çekiyor.
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Zaman zaman saçlarıyla, zaman zaman da ailesiyle konuştuğumuz Kobra Murat son olarak "askerlik hatırası" pozuyla gündeme gelmiş ve yıllar içindeki değişimiyle çok konuşulmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde şarkıcı TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Balat'ta kendine 4 katlı apartman aldığını söyleyen Kobra Murat katlarını tek tek tanıttı.
“Alt katta terzilik yapacağım. Eve dünya param gitti. Bir de müteahhit dolandırdı.” diyen Kobra Murat üstüne bir de dolandırıldığını açıkladı.
İşte o anlar👇
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